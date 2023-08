Assassin's Creed Victory Project ci riporta a Londra

Una nuova mod per Assassin's Creed Syndicate riporta il gioco all'esperienza londinese cupa e tenebrosa che i programmatori avevano promesso all'inizio, cambiando poi direzione in corso d'opera.

Nonostante il capitolo in questione della saga non sia mai uscito su next-gen, visto che è rimasto alla vecchia generazione (e lo trovate ancora su Amazon), i fan non sembrano averlo dimenticato.

Del resto, solo pochi mesi fa Syndicate si è aggiornato a sorpresa su PlayStation 5, cosa questa che ha lasciato di sasso molti giocatori.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di infondergli "nuova vita" con una mod realmente sorprendente.

La mod Assassin's Creed Victory Project, creata da ACVictoryProject, apporta una serie di modifiche al gioco base, come quella relativa ai personaggi del gioco, ai tipi di condizioni atmosferiche, alla musica e anche dei dialoghi.

Tutte le modifiche riflettono la versione precedente del gioco, che originariamente si chiamava proprio Assassin's Creed Victory. La differenza principale tra la versione originale e il prodotto finito è l'atmosfera generale di Londra, che risulta decisamente più cupa.

Nonostante si tratti di una mod fan made, questo cambia in modo significativo l'intera atmosfera del gioco, di fatto più "solare" anche per via delle battutine tra Evie e Jacob.

Sfortunatamente, la mod completa non verrà mai rilasciata nella sua forma completa, in quanto il suo creatore ha abbandonato il progetto, rilasciando solo questa versione che poco non è, a dire il vero.

Syndicate è in ogni caso un episodio della saga da sempre molto amato. I motivi ve li abbiamo raccontati in un nostro video speciale dedicato: lo trovate sulle nostre pagine, ovviamente.

