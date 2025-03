Assassin's Creed Shadows supera un altro traguardo, nonostante tutto

Forse i numeri di Assassin's Creed Shadows non basteranno a risollevare totalmente Ubisoft dalla crisi, ma l'ultimo capitolo della celebre saga ha dimostrato di aver comunque attirato l'attenzione del pubblico.

In appena una settimana dal suo debutto ufficiale, avvenuto lo scorso 20 marzo, il capitolo ambientato nel Giappone feudale ha già attratto oltre 3 milioni di giocatori: l'annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Ubisoft, con un comunicato rilasciato sui suoi profili social.

L'azienda conferma che questo è a tutti gli effetti il secondo miglior lancio di sempre per la serie, superando i numeri di Origins e Odyssey e rimanendo indietro al solo Valhalla, che per ammissione della stessa Ubisoft potrebbe non essere mai eguagliato.

Inoltre, Assassin's Creed Shadows è stato il più grande successo di sempre per Ubisoft su PlayStation Store al day-one, prendendo ovviamente in considerazione le copie digitali su PS5 (trovate le versioni fisiche su Amazon).

Tuttavia, come segnalato dalla redazione di IGN USA, Ubisoft non ha ancora voluto rilasciare nessun dato di vendita ufficiale: viene infatti svelato solo il numero dei giocatori, che in buona parte potrebbe essere stato influenzato dalla sua inclusione nell'abbonamento Ubisoft+.

Difficile dunque sapere quanto Assassin's Creed Shadows sarà effettivamente in grado di sanare le casse dell'azienda — per quello dovremo aspettare il prossimo report fiscale — ma di sicuro i numeri restano decisamente incoraggianti per il futuro della serie.

Detto ciò, pare che Ubisoft stia preparando una inevitabile riorganizzazione, che potrebbe poi portare a un passaggio di proprietà: proprio poche ore fa è infatti arrivata la notizia dell'acquisizione del 25% delle azioni da parte di Tencent, con conseguente apertura di una nuova sussidiaria per i franchise più importanti. Incluso ovviamente lo stesso Assassin's Creed.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane: per il momento, il team di sviluppo si sta concentrando nel migliorare il più possibile l'esperienza di gioco, promettendo anche di sistemare il bug più fastidioso.