Assassin's Creed Shadows ha un grave problema con i trofei

Assassin's Creed Shadows non dispone di trofei e obiettivi particolarmente complicati da ottenere, il che dovrebbe attirare i completisti pronti a portare a termine tutte le sfide proposte dall'ultima produzione Ubisoft.

Tuttavia, pare che sia emerso un grave problema che potrebbe renderne impossibile lo sblocco, anche nel caso di obiettivi semplici come portare a termine un capitolo della storia.

Come segnalato infatti da PowerPyx (via Dexerto), ogni singolo trofeo del gioco potrebbe non sbloccarsi, qualora la connessione ai server Ubisoft dovesse interrompersi durante il gameplay.

Questo può dunque creare inevitabilmente problemi con trofei e obiettivi legati all'avanzamento nella trama principale: nello specifico, pare che l'obiettivo che richiede di completare l'Atto 2 venga segnalato come «particolarmente instabile».

Il suggerimento di PowerPyx è dunque di effettuare salvataggi manuali frequenti, soprattutto dopo aver sconfitto ognuno dei boss presenti in Assassin's Creed Shadows (lo trovate su Amazon, a proposito).

Qualora doveste invece notare che non riuscire mai a sbloccare alcuni trofei, nonostante salvataggi multipli e diversi tentativi, c'è una soluzione abbastanza estrema: collegare un nuovo account Uplay al proprio profilo, eliminare i salvataggi locali, reinstallare Assassin's Creed Shadows e ricominciare l'intera avventura.

Ovviamente, molti giocatori hanno già reagito con rabbia su forum online come Reddit, con alcuni di essi che hanno definito «inaccettabile» un problema del genere. E personalmente non me la sento di dare loro torto.

Ubisoft non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questo problema, ma è evidente che si tratta di un problema decisamente insolito: non sarei dunque sorpreso se il team di sviluppo avesse già notato le prime segnalazioni, mettendosi prontamente al lavoro per risolvere questo bizzarro bug.

Mettendo temporaneamente da parte questo problema, il nostro Gianluca Arena vi ha raccontato nella recensione dedicata che Assassin's Creed Shadows è un passo in avanti rispetto a Valhalla e Mirage, ma mantiene ancora alcuni dei difetti storici della serie.

Ricordiamo che già da oggi, day-one ufficiale, sarà disponibile la consueta patch di lancio: un aggiornamento che "censurerà" il gioco in alcuni aspetti, rispondendo alle critiche arrivate dalle autorità giapponesi.