Assassin's Creed Shadows verrà "censurato" al day-one

Ubisoft ha annunciato importanti modifiche per Assassin's Creed Shadows, con la patch day-one che mirerà a risolvere alcune polemiche emerse prima del lancio.

Ricorderete infatti che fece discutere un video gameplay in cui si vedevano i protagonisti poter distruggere elementi di gioco di un santuario: una vicenda che non è piaciuta affatto alle autorità giapponesi, che avevano promesso di prendere «provvedimenti appropriati» contro Ubisoft.

Evidentemente gli sviluppatori hanno deciso giocare di anticipo, svelando che l'aggiornamento scaricabile al lancio di Assassin's Creed Shadows sistemerà questa piccola problematica.

Come riportato da Automaton West, i tavoli e altri elementi presenti nei santuari diventeranno indistruttibili, impedendo ai giocatori di vandalizzare questi luoghi sacri: una evidente risposta alle polemiche su una mancata sensibilità per la cultura giapponese.

Inoltre, verranno ridotte significativamente le rappresentazioni di spargimenti di sangue all'interno di templi e santuari, preservando così la sacralità di questi spazi.

Ciò sarà possibile anche e soprattutto eliminando il sangue nel caso si decida di attaccare NPC civili disarmati: una modifica che dovrebbe scoraggiare la violenza gratuita.

Ubisoft aveva effettivamente sottolineato che la versione di lancio di Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon) sarebbe stata molto diversa da quella trapelata nei video-leak: evidentemente gli sviluppatori si riferivano anche a queste modifiche.

Bisogna sottolineare che questa libertà d'azione non era certo una novità di Shadows, dato che è sempre stato uno dei capisaldi di Assassin's Creed, ma è evidente che le polemiche arrivate anche dalle autorità giapponesi hanno spinto il team di sviluppo a fare alcuni piccoli passi indietro.

Nella recensione di Assassin's Creed Shadows, il nostro Gianluca Arena ha sottolineato che si tratta di un passo in avanti rispetto a Valhalla e Mirage, sebbene permangano alcuni dei problemi storici della serie.

In ogni caso, la media delle recensioni su Metacritic si è rivelata indubbiamente positiva, anche se per un breve periodo si è rivelata uguale a Dragon Age The Veilguard. Speriamo non ne condivida lo stesso destino, anche se nel frattempo la media si è abbassata di un punticino.