Investitori Ubisoft sul piede di guerra: «Mancano azioni decisive»

Nel cuore di una tempesta finanziaria senza precedenti, Ubisoft si trova ad affrontare la crescente frustrazione dei suoi azionisti di minoranza.

La società francese è oggi al centro di accuse che parlano di gestione opaca, decisioni strategiche discutibili e una preoccupante mancanza di trasparenza (tramite IGN US).

AJ Investments, guidata dal CEO Juraj Krúpa, sta organizzando una manifestazione di protesta davanti alla sede parigina dell'azienda, contestando la gestione attuale e richiedendo un cambio di rotta immediato in un contesto di crisi che sembra aggravarsi mese dopo mese.

Secondo Krúpa, i continui rinvii di progetti come Assassin's Creed Shadows e le conseguenti revisioni delle previsioni finanziarie «hanno causato gravi cali del titolo, danneggiando principalmente gli investitori al dettaglio con risorse limitate per gestire adeguatamente le loro posizioni».

Per contro, sostiene l'esponente degli azionisti, ne avrebbero beneficiato «principalmente investitori istituzionali come Credit Agricole, clienti di Goldman Sachs, Morgan Stanley e altri», che hanno potuto acquistare a prezzi di saldo.

Inoltre, AJ Investments accusa Ubisoft di mancanza di trasparenza riguardo possibili trattative di acquisizione. Krúpa fa riferimento a un articolo pubblicato sulla piattaforma di investimenti MergerMarket che parlerebbe di «discussioni tra Microsoft, EA e altri soggetti interessati all'acquisizione di proprietà intellettuali da Ubisoft.»

L'investitore sostiene che la dirigenza non abbia informato il pubblico di questi passi, così come non avrebbe comunicato adeguatamente riguardo una partnership con il gruppo di investimento saudita Savvy Group per un DLC di Assassin's Creed Mirage.

Di conseguenza, AJ Investments sta ora chiamando a raccolta tutti gli investitori «frustrati dalla prolungata stagnazione delle performance azionarie di Ubisoft e dalla mancanza di azioni decisive da parte del team di gestione» per partecipare alla protesta prevista per maggio.

Periodo in cui, spiega Krúpa, serve a garantire a Ubisoft «il tempo di giungere a una conclusione che aumenti genuinamente il valore per gli azionisti».

Tra licenziamenti, cali di guadagni e precedenti azioni di protesta, la speranza è che Ubisoft possa trovare presto una nuova stabilità, magari proprio con Assassin's Creed Shadows.