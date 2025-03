Assassin's Creed Shadows è un vero successo: numeri raddoppiati in 24 ore

Con buona pace di chi non ci credeva, me incluso, Assassin's Creed Shadows ha raggiunto 2 milioni di giocatori nei primi giorni dal lancio.

Ancora più sorprendente perché, solamente ieri, Ubisoft aveva comunicato di aver già raggiunto un milione di giocatori con il suo ultimo titolo. E ora quei numeri sono raddoppiati.

A comunicarlo è la stessa Ubisoft in un post su X, ringraziando la community per aver creduto in Assassin's Creed Shadows.

«Siamo entusiasti di celebrare questo incredibile traguardo!», dichiara Ubisoft, facendo anche un utile paragone con altri titoli recenti della saga: «Assassin's Creed Shadows ha ormai superato i lanci di AC Origins e Odyssey. Grazie per esserti unito al viaggio nel Giappone feudale!»

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

È molto interessante il paragone con i due titoli citati che, tra quelli del nuovo corso di Assassin's Creed in chiave open world e gdr, sono tra quelli che il pubblico ha amato di più.

Sebbene due milioni di giocatori rappresentino un risultato considerevole, per il momento è difficile valutare il reale successo commerciale in assenza di cifre di vendita specifiche o obiettivi dichiarati dalla stessa Ubisoft.

Di certo Assassin's Creed Shadows è partito bene, almeno in termini di ricezione del pubblico. Anche se la valutazione critica è stata identica a quella di Dragon Age the Veilguard, probabilmente il destino del progetto di Ubisoft sarà più roseo e positivo di quello del titolo BioWare.

C'è da dire che l'ultimo Assassin's Creed ha almeno le carte in regola per essere un buon prodotto di partenza. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, infatti, «Assassin's Creed Shadows rappresenta un passo avanti, per quanto ci riguarda, tanto rispetto a Valhalla (uscito ormai nel 2020) quanto a Mirage, perché tenta, perlopiù con successo, di mescolare i due stili di gameplay che hanno fin qui reso famoso ed amatissimo il franchise, così da accontentare le fasce più ampie della fanbase.»