Ubisoft anticipa Assassin's Creed Shadows (e non solo) su Switch 2

Il supporto delle terze parti per Nintendo Switch 2 sembra essere molto più importante del previsto, perché Ubisoft ha praticamente confermato l'arrivo di molti AAA sulla prossima console ibrida.

Come riporta Gamingbolt, oltre al già noto Star Wars Outlaws sembra che il catalogo per Switch 2 da Ubisoft potrebbe essere molto più ricco.

Un recente post sui social media pubblicato dalla divisione brasiliana di Ubisoft ha infatti sollevato speculazioni su almeno tre importanti franchise pronti a sbarcare sulla console di nuova generazione, segnalando la possibile strategia multipiattaforma dell'azienda.

La vicenda ha avuto inizio quando l'account X ufficiale di Ubisoft Brasile ha condiviso un messaggio rivolto ai giocatori, chiedendo quali titoli della casa francese vorrebbero vedere sulla nuova Nintendo Switch.

L'elemento rivelatore, tuttavia, è stata l'immagine allegata al post che mostrava chiaramente quattro giochi: Star Wars Outlaws, già annunciato ufficialmente, affiancato da Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Mirage e Rainbow Six Siege, nessuno dei quali formalmente confermato per la piattaforma Nintendo.

Questa non sarebbe la prima volta che trapelano informazioni sui piani di Ubisoft per la Nintendo Switch 2. Già all'inizio dell'anno, alcune indiscrezioni avevano suggerito che diversi titoli di punta dell'azienda, inclusi proprio Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Mirage e Rainbow Six Siege, sarebbero stati lanciati sulla nuova console Nintendo.

A rafforzare queste speculazioni, Assassin's Creed Shadows è stato recentemente classificato da PEGI, l'ente europeo di classificazione dei videogiochi, proprio per la Switch 2, aggiungendo credibilità alle voci di corridoio.

Tra questi non c'è sicuramente nessun episodio di Splinter Cell in ogni caso, perché Ubisoft non ha intenzione di ridare vita alla saga.

Chissà che, come per il porting di Cyberpunk 2077 su Switch 2, anche quelli di Ubisoft ci faranno sentire a casa.

Nel frattempo, facciamo un rapido calcolo dei giochi già annunciati per Nintendo Switch 2: questo articolo vi darà una mano sicuramente.