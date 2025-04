Cyberpunk 2077 su Switch 2 vi farà sentire «a casa»

Nintendo Switch 2 avrà una lineup supportata in maniera egregia dalle terze parti, CD Projekt Red inclusa con Cyberpunk 2077, che sarà tra i titoli giocabili sulla prossima generazione di Nintendo.

Sembra essere già sventato il dubbio che il titolo di CD Projekt Red possa incappare in un lancio simile a quello disastroso di PS4 e Xbox One, e a quanto pare c'è di più.

Come riporta My Nintendo News, il vicepresidente del reparto tecnologico di CD Projekt Red Charles Tremblay ha condiviso il suo entusiasmo per questo nuovo porting di Cyberpunk 2077, sottolineando come non si tratti di un semplice porting ma di una riconfigurazione pensata appositamente per sfruttare le potenzialità del nuovo hardware Nintendo.

L'entusiasmo di Tremblay è emerso chiaramente durante l'ultimo episodio di Creator Voice, l'iniziativa con cui Nintendo dà voce agli autori dei giochi pubblicati sulla piattaforma per raccontare le esperienze che i giocatori troveranno il 5 giugno 2025 con Switch 2.

Tremblay afferma che la versione Switch 2 rappresenta «il modo migliore per vivere il gioco in mobilità».

Inoltre, per chi magari tornerà su Cyberpunk 2077 dopo aver vissuto l'avventura su altre piattaforme, Trembley sottolinea che «i giocatori che tornano si sentiranno subito a casa» con la versione Switch 2.

Al momento non sono stati forniti dettagli tecnici specifici su framerate, risoluzione o eventuali compromessi grafici necessari per l'adattamento, lasciando spazio a speculazioni sulla potenza effettiva di Nintendo Switch 2.

Quello che abbiamo visto, in compenso, è il funzionamento del DLSS di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su Switch 2, con un video molto interessante al riguardo.

A questo punto non ci resta che attendere che il titolo arrivi su Switch 2, e non manca poi così tanto.

Nel frattempo abbiamo provato Nintendo Switch 2 per voi di recente: ecco il nostro resoconto del primo contatto con la prossima generazione di Nintendo.