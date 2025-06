Assassin's Creed Shadows si prepara ad offrire sfide ancora più impegnative per chi vuole mettere alla prova le proprie capacità, grazie al nuovo ambizioso aggiornamento 1.0.6 in arrivo a partire da oggi.

Ubisoft ha infatti rilasciato il changelog ufficiale della nuova patch anticipata negli scorsi giorni, che svela nel dettaglio tutte le novità in arrivo per l'avventura di Yasuke e Naoe.

Di seguito troverete le dimensioni del nuovo aggiornamento di gioco, in base alle rispettive versioni:

PS5: 6.27 GB

XBS: 19 GB

MAC: 9 GB

PC: 17 GB

Steam: 8.5 GB

Un focus importante di questo nuovo aggiornamento è l'introduzione della difficoltà "Nightmare": una modalità che apporterà diversi cambiamenti sia allo stealth che al combattimento in generale, cosa che obbligherà i giocatori a preparare strategicamente ogni loro singola mossa.

Oltre a una IA più intelligente e aggressiva, tra le novità vi segnaliamo la necessità di effettuare solo parate con tempismo perfetto, poter rendere i nemici vulnerabili utilizzando solo abilità, risorse più difficili da trovare e perfino uno stealth più impegnativo, dato che potrete essere visti e sentiti anche nell'ombra.

La patch introdurrà anche un nuovo sistema di allarme: se attaccherete civili o militari fuori dai castelli, potrà scattare questa meccanica che spingerà i guardiani a darvi la caccia anche nell'open world di gioco.

Assassin's Creed Shadows (che trovate su Amazon) ha annunciato anche una collaborazione con Critical Role: questo aggiornamento introdurrà una nuova quest gratuita che vi permetterà di conoscere Rufino, il personaggio interpretato da Robbie Daymond nella one-shot a tema.

Altre novità particolarmente interessanti riguardano l'aggiunta di impostazioni grafiche per permettere a Shadows di girare anche su PC di fascia più bassa, nuove impostazioni della telecamera durante le vostre cavalcate a cavallo, la possibilità di attivare o meno le armature cosmetiche per i protagonisti anche all'interno di cutscene e nuovi effetti VFX da disattivare o attivare, come ad esempio il loot presente sui corpi nemici o segnalazioni di colpi speciali in arrivo dai vostri avversari.

L'aggiornamento 1.0.6 sarà disponibile a partire dalle ore 16.00 odierne e si preannuncia particolarmente ambizioso: del resto, Ubisoft ha deciso di puntare tutto su Shadows, sfruttando al massimo il suo successo.