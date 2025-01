Assassin's Creed Mirage potrebbe aggiornarsi con nuovi DLC, nonostante Shadows

Sebbene Ubisoft si stia ormai preparando al debutto di un nuovo capitolo della saga, pare che il publisher abbia iniziato a prendere in considerazione il lancio di DLC per Assassin's Creed Mirage, nonostante non fossero inizialmente previsti.

Secondo un nuovo report di Les Echoes (via VGC), l'intenzione di Ubisoft era quella di concentrare tutti i propri sforzi sul lancio e il supporto di Assassin's Creed Shadows (che potete prenotare su Amazon), ma i piani sarebbero cambiati improvvisamente nelle scorse ore.

Il tutto sarebbe nato da un incontro tra Yves Guillemot, boss di Ubisoft, e i rappresentati di Savvy Games, un gruppo d'investimento fondato dal Fondo Pubblico d'Investimento dell'Arabia Saudita.

Secondo il report, il gruppo d'investimento avrebbe deciso di finanziare lo sviluppo di almeno un DLC per Assassin's Creed Mirage, che sarebbe in uscita entro la fine dell'anno: al momento non sappiamo le effettive dimensioni del progetto o quando potremmo aspettarci il suo eventuale lancio.

Ciò che appare evidente è che il suo debutto dovrebbe accadere dopo il day-one di Assassin's Creed Shadows, il che renderebbe questa mossa decisamente inaspettata.

Al momento non è arrivato alcun tipo di comunicato o conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, motivo per il quale non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Come sempre, la nostra redazione continuerà a monitorare tutti gli ultimi sviluppi: se avremo dettagli aggiuntivi o eventuali conferme, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.

Per il momento, possiamo solo attendere l'uscita di Assassin's Creed Shadows che, se non dovesse subire l'ennesimo rinvio improvviso, sarà disponibile sugli scaffali vidoeludici a partire dal prossimo 20 marzo.

Nel nostro provato vi ho raccontato che l'ultimo capitolo di Ubisoft sembra «la naturale evoluzione della saga», sebbene manchi un vero e proprio effetto "meraviglia" rispetto a quanto fatto dai suoi predecessori, in particolar modo da Valhalla.