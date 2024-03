Assassin's Creed, la trilogia di Ezio è ora più bella (grazie ai fan)

Sono molti i motivi per cui i fan amano la serie di Assassin's Creed e uno di questi è dovuto al carismatico protagonista di uno dei filoni narrativi più amati, ossia quello di Ezio Auditore da Firenze.

Senza nulla togliere al discreto Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), l'avventura di Ezio è ancora in cima alla lista dei capitoli più apprezzati.

Del resto, alcune settimane fa un fan ha creato un remaster di Assassin's Creed 2 che fa impallidire le rimasterizzazioni ufficiali di Ubisoft.

Difatti, la collezione rimasterizzata era stata inizialmente rilasciata in uno stato scadente, con grafica e prestazioni inferiori alla media. Fortunatamente, questi problemi sono stati in gran parte risolti, anche su PC ora ci hanno pensato i fan (via GamingBible).

Assassin's Creed: The Ezio Collection su PC può da ora godere dei vantaggi aggiunti delle mod della community, che implementano tutti i tipi di miglioramenti e nuove funzionalità che non son disponibili nella versione ufficiale.

Una di queste mod è stata creata da tale "Shazzam" e migliora il remaster ufficiale in quasi tutto e per tutto, ed è scaricabile gratuitamente da Nexusmods.

Piuttosto che sviluppare una nuova mod da zero, questa "Community Edition" prende tutte le migliori mod della comunità di fan (da qui il nome) e le implementa nella vostra copia di Assassin's Creed: The Ezio Collection con facilità, tanto che i risultati sono evidenti.

Come la maggior parte delle mod, anche questa è disponibile solo su PC, sebbene la versione console di Assassin's Creed: The Ezio Collection sia di base molto buona.

Restando in tema, se volete sapere come se la cava il recente ritorno di Ezio su console Nintendo Switch, recuperate la recensione della collection dedicata.

Ma non solo: parlando di altri grandi classici, il fan remaster del primo Assassin's Creed fa pieno uso di Ray Tracing, global illumination, anti-aliasing e molto altro.