Assassin's Creed 2 è più bello che mai in un remaster dei fan

I fan non hanno mai dimenticato un grande classico come Assassin's Creed 2, tanto che qualcuno ora lo ha reso più bello da vedere.

Lasciando da parte il recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), l'avventura di Ezio è infatti ancora in cima alla lista dei titoli più amati.

Il gioco, che ha di recente compiuto 14 anni puntando ora ai 15, rappresenta una vera e propria chicca ancora molto amata ancora oggi.

Nonostante sia uscito ormai diversi anni fa, adesso qualcuno ha deciso di dare vita a un fan remaster del gioco originale (via GamingBible).

Un fan ha creato un remaster di Assassin's Creed 2 che fa impallidire le rimasterizzazioni ufficiali di Ubisoft, va detto.

Lo splendido gameplay realizzato dai fan è stato caricato sul canale YouTube Digital Dreams, ed è visionabile poco sopra.

Una serie di mod è stata realizzata per sfruttare una RTX 3090 con una gloriosa risoluzione 8K, oltre a texture, illuminazione ed effetti di ombra migliorati, cosa che è possibile solo su un PC di fascia alta.

Nel 2016, Ubisoft ha pubblicato Assassin's Creed The Ezio Collection che comprendeva le rimasterizzazioni di Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood e Assassin's Creed: Revelations, il tutto con i DLC precedentemente rilasciati.

Grazie al talento di Digital Dreams, il gioco originale è ora più bello che mai. Al momento non sappiamo se nel futuro della serie non vi sia spazio per il ritorno di Ezio, visto che il franchise potrebbe addirittura guardare al futuro.

Restando in tema di grandi classici, c'è anche un fan remaster del primo Assassin's Creed che fa pieno uso di Ray Tracing, global illumination, anti-aliasing e molto altro.

Infine, se volete sapere come se la cava il recente ritorno di Ezio su console Nintendo Switch, recuperate la recensione della collection dedicata.