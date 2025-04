Assassin’s Creed, Ezio sta per tornare (ma non in un videogioco)

Ubisoft sorprende ancora una volta i fan della storica saga degli Assassini, ma stavolta lo fa con una mossa inaspettata.

Assassin’s Creed: Animus è infatti il nuovo gioco da tavolo ispirato alla celebre serie videoludica (l'ultimo capitolo lo trovate su Amazon), sviluppato in collaborazione con la casa editrice britannica Mantic Games, nota per le sue miniature e board game da vero appassionato.

L’annuncio, diffuso nelle scorse ore, ha fatto subito il giro del web grazie anche alla segnalazione di Genghis Husameddin di Xbox Era.

Il progetto sarà lanciato tramite crowdfunding entro la fine del 2025 e promette un’esperienza da tavolo che toccherà molte delle epoche più iconiche della saga, con un cast di Assassini da urlo: Ezio Auditore, Altaïr Ibn-La'Ahad e Connor Kenway.

Sul sito ufficiale, Mantic Games ha dichiarato:

«Siamo molto orgogliosi di collaborare con Ubisoft per portare Assassin’s Creed: Animus sui tavoli di gioco. Sarà un’avventura emozionante che permetterà ai fan di vivere l’universo di Assassin’s Creed come mai prima.»

Per ora non ci sono molti dettagli su gameplay o modalità di gioco, se non un piccolo indizio dalla pagina Kickstarter, che recita: «Diventa un Assassino leggendario con abilità uniche».

Sembra quindi che ogni personaggio selezionato possa offrire uno stile di gioco specifico, cosa che potrebbe garantire una buona varietà e rigiocabilità.

Le prime immagini mostrano i tre protagonisti principali delle prime epoche della saga, ma i fan già sperano di vedere anche Edward Kenway e le sue navi – magari con miniature di galeoni da usare in battaglia.

Onestamente? Trovo che sia un'idea davvero ottima. Portare Assassin’s Creed sul tavolo da gioco è un modo perfetto per far rivivere quei momenti iconici anche lontano dallo schermo.

Se poi ci metti miniature curate, meccaniche ispirate e la possibilità di impersonare Ezio, è praticamente già da wishlist. Ora speriamo solo che la campagna Kickstarter non ci dissangui come un Templare a Firenze.

