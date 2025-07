La mareggiata di indizi che punta verso un remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag non accenna a calmarsi.

Dopo le dichiarazioni sibilline dell’attore Matt Ryan, storico doppiatore del protagonista Edward Kenway, ora anche Ubisoft Francia getta benzina (o meglio, polvere da sparo) sul fuoco pubblicando un post nostalgico dedicato proprio al gioco del 2013 (e che trovate ancora su Amazon).

In un tweet pubblicato ieri, l’account francese ufficiale del franchise ha condiviso una clip tratta da Black Flag, accompagnata dalla frase «mentalement je suis ici» («mentalmente sono qui»).

Una coincidenza temporale difficile da ignorare, visto che arriva esattamente dopo che la rete ha iniziato a rimbalzare il video in cui Ryan, durante un incontro con i fan, aveva detto: «Potresti doverlo rigiocare di nuovo». Parole che, senza conferme ufficiali, suonano già come un segnale inequivocabile.

I rumor su un possibile remake di Black Flag circolano ormai da oltre due anni, e sembrano essere sempre più solidi. Già nel 2023, Kotaku aveva riportato che il progetto era in sviluppo presso Ubisoft Singapore, lo stesso team responsabile di Skull and Bones, il controverso spin-off piratesco ispirato proprio a Black Flag.

A rafforzare questa teoria, recentemente anche la compagnia di merchandising Pure Arts aveva lasciato intendere che ci fosse una ragione precisa dietro l’assenza di Edward Kenway nella loro linea di statue celebrative della saga.

Il post di Ubisoft Francia non conferma ufficialmente nulla, ma il suo tempismo e il contenuto sembrano tutto fuorché casuali.

Il fatto che l’azienda decida di “tornare” a parlare di Black Flag proprio ora, e lo faccia in toni affettuosi e nostalgici, fa inevitabilmente pensare a una manovra di preparazione per un annuncio più grande in arrivo nei prossimi mesi.

Per ora non ci sono comunicati ufficiali, né teaser formali. Ma tra i tweet criptici, i sorrisi d’intesa degli attori e le coincidenze troppo perfette per esserlo davvero, il messaggio sembra chiaro: il galeone di Black Flag potrebbe presto salpare di nuovo, questa volta con vele nuove di zecca.