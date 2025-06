Forse si attende ormai davvero solo l'annuncio ufficiale di Ubisoft per il remake di Assassin's Creed Black Flag, sul quale sono arrivate ulteriori conferme nel corso delle scorse ore.

Era stato lo stesso publisher pochi giorni fa ad accendere l'entusiasmo della community con un post social misterioso, che sembrava anticipare il ritorno dell'avventura piratesca di Edward Kenway.

Ma adesso GamesRadar+ segnala che il primo "annuncio" potrebbe essere arrivato addirittura lo scorso marzo: il remake sarebbe stato infatti svelato per errore da PureArts, azienda nota per la produzione di statuette collezionabili dedicate a videogiochi e non solo.

Durante un livestream, un membro dello staff di PureArts sottolinea che «sta succedendo qualcosa con Edward», sottolineando che pensa di poterlo dire perché convinto fosse già stato annunciato.

Il tutto svelando una collezione completa dedicata ai protagonisti di Assassin's Creed, dai quali mancava proprio il protagonista di Black Flag (potete recuperarlo su Amazon) proprio perché la statuetta rifletterà quelli che dovrebbero essere i suoi cambiamenti.

La clip in questione sembra essere sparita dalla circolazione sia su YouTube che su Twitch, lasciando intendere che PureArts si è resa conto di aver "annunciato" per errore il remake, ma potete recuperarla al seguente indirizzo.

La redazione di GamesRadar+ segnala che effettivamente sono disponibili soltanto statuette in poliresina dedicate a Edward Kenway e con proporzioni 1/4, mentre nel livestream avevano svelato che sarebbe arrivata una statuetta 1/8 in PVC, ancora non presente sullo store.

Sebbene non si possa ancora parlare di conferma definitiva, questo probabilmente è la cosa più vicina che è arrivata ad un "annuncio" del remake: ovviamente per il momento vi invito a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite da Ubisoft.

Secondo alcuni precedenti report, il remake dovrebbe anche rivoluzionare alcune meccaniche di gioco, rivelandosi molto più di un "semplice" upgrade grafico.