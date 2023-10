Assassin's Creed Black Flag festeggia 10 anni con numeri record

Nella scorsa giornata è arrivato un anniversario molto importante per i fan di Assassin's Creed: il quarto capitolo della saga, Black Flag, ha ufficialmente compiuto i suoi primi 10 anni.

L'avventura piratesca ideata da Ubisoft (la trovate su Amazon) era uscita originariamente il 29 ottobre del 2013 e ancora oggi viene considerato come uno dei capitoli più avvincenti dell'intera saga, oltre che uno dei migliori giochi di pirateria di sempre.

Un evento che è stato ricordato anche dalla stessa Ubisoft: il publisher ha voluto ringraziare i suoi fan che hanno deciso di affrontare l'avventura di Edward Kenway. E sono veramente tantissimi, a giudicare dagli ultimi numeri ufficiali.

La compagnia ha infatti annunciato che Assassin's Creed IV Black Flag è stato giocato da oltre 34 milioni di utenti in tutto il mondo: numeri record in costante aumento e decisamente impressionanti, se consideriamo che sono usciti tanti altri episodi da allora, come i recenti Valhalla e Mirage.

Nessuno di essi è però riuscito a catturare la stessa esperienza piratesca, così come i giochi in grado di proporre questa ambientazione si possono contare sulle dita di una mano — situazione peggiorata anche dopo l'ennesimo rinvio di Skull and Bones, sempre in casa Ubisoft.

Considerando che il publisher non ha ancora dimenticato questa epica avventura, come dimostrato anche da una patch a sorpresa arrivata recentemente, molti appassionati hanno iniziato a domandarsi se ci sarà spazio per una patch next-gen, in grado di ottimizzare maggiormente l'esperienza su PS5 e Xbox Series X|S.

Sarebbe effettivamente il modo migliore per onorare il decimo anniversario di Assassin's Creed IV Black Flag, ma nel momento in cui scriviamo non è ancora arrivato alcun annuncio o conferma ufficiale al riguardo.

Qualcuno ha perfino iniziato a immaginare come sarebbe un remake next-gen con Unreal Engine 5: chissà se Ubisoft non possa decidere di procedere davvero in questa direzione.