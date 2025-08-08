I Chocobo e i Moogle sono spesso ricordati con affetto dai fan di Final Fantasy, trattandosi di creature decisamente adorabili di cui non potremmo mai davvero fare a meno.

Se anche voi ne siete grandi fan, gli ultimi annunci potrebbero fare al caso vostro: apprendiamo infatti attraverso un comunicato stampa che Square Enix ha annunciato l'arrivo di Chocobo's Crystal Hunt Deluxe e di Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem, rispettivamente un card game e un board game ispirati alla celebre saga.

I Chocobo hanno spesso avuto fortuna con adattamenti per giochi da tavolo (come dimostra quest'altra produzione interessante su Amazon), ma Crystal Hunt Deluxe si propone come gioco basato prevalentemente sulla costruzione di mazzi, che includono sia la versione originale di Crystal Hunt che la sua espansione Chocobo's Dungeon & Monsters, con nuove carte illustrate e tante nuove regole da scoprire.

Le partite dureranno approssimativamente dai 10 ai 20 minuti, mentre potete giocare da 2 a 4 giocatori: il suo arrivo è previsto a febbraio 2026 al prezzo di 24,99€. Potete già iniziare a prenotarlo da adesso su Square Enix Store, dirigendovi al seguente indirizzo ufficiale.

Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem è invece un gioco da tavolo più tradizionale, ispirato all'universo di Final Fantasy XII e che includerà diversi mostri da affrontare.

Nei panni di uno di 6 fratelli Moogle, ognuno dei quali sarà dotato di abilità esclusive, dovrete sconfiggere molte creature pericolose e completare con successo le "Mob hunt", il tutto assicurandovi di avere sempre la giusta combinazione di carte.

Anche questo gioco da tavolo si preannuncia perfetto per partite rapide, dalla durata di circa 15 minuti l'una e giocabile da 2 a 4 giocatori.

Final Fantasy Moogle Bounty Mayhem è già disponible per l'acquisto da adesso presso Square Enix Store, al seguente indirizzo ufficiale: potrà essere vostro al prezzo di 44,99€,