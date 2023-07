Arcade Stick ideale per Street Fighter 6 in sconto! -16%

Stai cercando il controller definitivo per massimizzare la tua esperienza di gioco con Street Fighter 6? Abbiamo qualcosa che potrebbe interessarti: lo stick arcade Hori, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo davvero imbattibile.

Infatti, potete portarvi a casa l'arcade stick Hori dedicato a Street Fighter 6 per PS5, PS4 e PC a soli 209,01€, rispetto al prezzo consigliato di 249,99€, con un risparmio reale di 40€ rispetto al prezzo più basso recente di 249,99€.

Lo stick arcade Hori, specificamente progettato per Street Fighter 6 e compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC è stato realizzato per i giocatori che partecipano a competizioni di alto livello, e non solo.

Il design apribile dello stick arcade Hori ti permette di effettuare la manutenzione in modo semplice e veloce. Inoltre, offre infinite possibilità di personalizzazione per rendere il vostro controller unico. Ogni confezione include un link per scaricare 18 immagini ad alta risoluzione dei vostri personaggi preferiti di Street Fighter 6, che potrete utilizzare per personalizzare il pannello superiore.

Lo stick arcade Hori è dotato dei rinomati pulsanti e joystick Hayabusa di Hori, noti per la loro precisione e durata. Infine, per garantirvi la massima sicurezza e affidabilità, lo stick arcade Hori ha ricevuto la licenza ufficiale sia da Sony che da Capcom.

