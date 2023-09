Apple iPhone 15: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Eccellenza e innovazione si uniscono nell'attesissimo iPhone 15, svelato durante l'esclusivo evento Wonderlust di Apple. La frenesia è già palpabile e i preordini si aprono oggi. Non perdete l'occasione di far parte della rivoluzione tecnologica: i dispositivi preordinati saranno consegnati il 22 settembre, giorno del lancio ufficiale. Tuttavia, date le aspettative stratosferiche, accaparrarsi uno di questi gioielli tecnologici potrebbe diventare un'impresa. Per agevolarvi, abbiamo creato una guida dettagliata su dove preordinare il vostro iPhone 15 e assicurarvi il futuro oggi stesso.

Sorpresa delle sorprese, Apple ha infranto ogni pronostico quest'anno abbassando il prezzo dell'iPhone 15 fino a 100€ rispetto alla generazione precedente. E se siete preoccupati per l'impatto sul vostro portafoglio, molti rivenditori, inclusa l'Apple Store, offrono opzioni di finanziamento flessibili per rendere il vostro investimento più gestibile.

Chi è il candidato ideale per iPhone 15?

iPhone 15 è un must-have sia per i fedelissimi di Apple che sono pronti a fare il grande passo di aggiornamento, sfruttando anche il vantaggioso servizio di trade-in della casa madre, sia per chi ambisce a un dispositivo senza compromessi, un vero e proprio colosso di tecnologia e design. Che optiate per il modello base o il sofisticato Pro Max, sappiate che state investendo in un dispositivo che è una vera e propria pietra miliare del settore, con prestazioni e qualità che spazzano via la concorrenza.

Perché scegliere l'iPhone 15?

La risposta è semplice: innovazione a 360 gradi. La variante Pro, ad esempio, offre un sistema di fotocamere radicalmente avanzato che include oltre alla già eccellente lente da 48MP dei modelli precedenti, due nuove fotocamere secondarie. Secondo Apple, è come avere "l'equivalente di sette fotocamere in tasca". Aggiungete a questo la rivoluzionaria porta Type-C, che sostituisce l'iconica porta Lightning, e vi troverete di fronte a un dispositivo che ridefinisce le regole del gioco.

Come finanziare il vostro iPhone 15?

Ottenere un finanziamento per il vostro nuovo iPhone è più facile che mai. L'Apple Store offre opzioni di finanziamento dirette; basta selezionare "Finanziamento" al momento del checkout. In alternativa, Amazon collabora con Cofidis per offrire piani a tasso zero che richiedono solamente un conto corrente e un documento di identità. E non è tutto: PayPal e Klarna offrono piani di pagamento a tasso zero in tre rate, disponibili in molti altri negozi online di fiducia come Comet (prenota qui) ed Euronics (prenota qui).

La nostra raccomandazione è inequivocabile: optate per rivenditori affidabili. La vostra unica preoccupazione dovrebbe essere quale modello scegliere per entrare nel futuro della tecnologia mobile. Non perdete tempo: il futuro è qui, e si chiama iPhone 15.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Apple iPhone 15, dove effettuare il preorder

Amazon

MediaWorld

Unieuro