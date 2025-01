Appare online la nuova esclusiva PlayStation di Bungie

Bungie sembra essere a lavoro su una nuova esclusiva PlayStation, che vorrebbe inseguire il successo di Super Smash Bros. di Nintendo.

Il fortunatissimo picchiaduro uscito su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon) ha effettivamente creato un genere che nessuno ha replicato, e forse il vociferato Gummy Bears di Bungie potrebbe essere un unicum.

L'informazione arriva da The Game Post che per la prima volta aveva parlato di Project Gummy Bears nel 2023, rilanciando ora con tante nuove informazioni sul progetto (tra cui l'immagine che trovate in copertina).

Bungie starebbe lavorando da anni al progetto Gummy Bears, ovvero un MOBA competitivo con delle meccaniche ispirate chiaramaente a Super Smash Bros., come l'eliminazione dei giocatori attraverso un sistema di knockback che aumenta con i danni subiti, invece delle tradizionali barre della salute.

Sono emerse anche alcune immagini che raccontano l'identità visiva di Gummy Bears. Sembra che il titolo avrà un'estetica lo-fi e accogliente pensata per attrarre un pubblico più giovane, con un’atmosfera rilassante che contrasta con i mondi ad alta tensione tipici di Bungie.

Il progetto, attualmente in sviluppo da circa tre anni, ha ottenuto riscontri molto positivi nei playtest interni, tanto da essere descritto come il lavoro più divertente mai emerso dalla fase di incubazione dello studio.

Da un lato un titolo del genere è un tipo di offerta che i giocatori PlayStation non hanno, e pertanto è un titolo con un grande potenziale sulla carta. Dall'altro, Bungie è passata negli ultimi tempi attraverso una serie di licenziamenti di massa che ne hanno decimato la forza lavoro, e quindi non è chiaro come Gummy Bears possa essere sviluppato al punto di rappresentare una release solida per le piattaforme PlayStation.

Nel frattempo Bungie continua a lavorare su Destiny, ovviamente, allargando il franchise con altre produzioni e la conferma dell'arrivo di una versione dedicata al mobile.