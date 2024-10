Apex Legends non è più redditizio per Electronic Arts, l'azienda corre ai ripari

Il mondo dei videogiochi sta cambiando e lo vediamo anche dalle certezze che crollano, perché Apex Legends non è più un gioco solido dal punto di vista finanziario.

Non è servito neanche il tentativo di rilanciare il brand su altri lidi, con il gioco da tavolo per esempio, per far riaccendere l'interesse della community nel battle royale (lo trovate su Amazon).

Durante l'ultima riunione sugli utili di Electronic Arts, l’attenzione è stata rivolta a Apex Legends e al deludente impatto del nuovo battle pass (come riporta PC Gamer).

Sebbene EA abbia introdotto nuove modalità, una mappa e un software anti-cheat, il CEO Andrew Wilson ha ammesso che l’evoluzione del battle pass non ha portato ai guadagni sperati.

Apex Legends, nonostante il successo tra i fan storici del genere, sembra aver incontrato difficoltà nel coinvolgere nuovi giocatori.

La struttura del battle pass è stata aggiornata a luglio, scatenando reazioni contrastanti. La decisione di dividere il pass da 110 livelli in due da 60 e limitare i contenuti premium all’acquisto con soldi veri, poi ritirata, non ha riscosso il favore della community. Nonostante ciò, EA insiste sulla necessità di "cambiamenti sistematici" per mantenere Apex Legends competitivo, ma le preoccupazioni rimangono.

La questione va oltre il battle pass, con una base di giocatori che non sta crescendo come sperato. Il CFO Stuart Canfield ha dichiarato che EA ha abbassato le previsioni di coinvolgimento per l’anno fiscale 2025, sottolineando come sia difficile attrarre nuovi giocatori, specialmente in un contesto dove i veterani dominano facilmente.

Questo scenario evidenzia una sfida comune nei giochi free-to-play FPS, dove l'ingresso di nuovi utenti è reso difficile dall'alto livello di esperienza dei veterani, e dove trovare l'equilibrio tra monetizzazione e soddisfazione della community è una partita tutt’altro che semplice.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, bisognerà vedere se e quando Electronic Arts vorrà inserire pubblicità all'interno del gioco, come ipotizzato tempo fa.