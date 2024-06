L'indimenticabile Ape Escape ha appena compiuto 25 anni

So che anche a voi sembra che il momento in cui avete tirato fuori la Demo One dalla scatola della prima PlayStation sembra così vicino, ma per riportarvi nella realtà sappiate che il 22 giugno l'amato primo Ape Escape ha compiuto la bellezza di venticinque anni. Quindi, sì, è passato un bel po' di tempo dalla PS1.

Il titolo, uscito nel 1999 per mostrare il potenziale del controller DualShock e dei suoi stick analogici, si rivelò essere un'avventura platform con alcuni colpi di genio clamorosi. I giocatori vestivano i panni di Spike, che doveva fermare la rivoluzione di Specter e delle altre scimmie che tentavano di dominare il mondo, viaggiando nel tempo per catturarle tutte.

Da questa premessa da cartoon, si snodava un gameplay strabordante di idee e di gadget controllati con gli stick analogici: dal retino per la cattura al radar per trovare le scimmie, passando per una macchina radiocomandata per infilarsi nei pertugi, o per un'elica che permetteva di esplorare i livelli anche in verticale.

I successivi episodi non riuscirono a replicare la freschezza geniale del primo Ape Escape, ma la saga è diventata un grandissimo classico e sono tanti i videogiocatori a ricordarla con affetto. Peraltro, ricorderete anche i mini-giochi cross-over con la saga Metal Gear, inseriti perché il figlio di Hideo Kojima è un grande fan di Ape Escape.

Curiosità a parte, anche PlayStation ha celebrato l'anniversario nelle scorse ore, condividendo su Instagram un Reel che festeggia proprio i primi 25 anni del gioco acchiappa-scimmie più famoso di sempre.

In Italia, comunque, per il debutto su PSX dovemmo aspettare solo qualche giorno in più, con il lancio avvenuto il 2 luglio 1999 anziché il 22 giugno, mentre in Giappone la caccia alle irriverenti scimmie partì il 24 giugno.

Quale futuro per Ape Escape?

Da qualche tempo tutto tace intorno al franchise di Ape Escape, ma non è da escludere che in futuro possa magari vivere un rilancio (o, perché no, un remake proprio del primo capitolo, per ora solo sognato).

I fan, ad esempio, si sono accorti che nel logo PlayStation Studios dell'imminente Astro Bot si nota una citazionismo piuttosto evidente proprio nei confronti di Ape Escape, che potrebbe magari essere un teaser.

O forse è solo ciò che noi fan della saga vorremmo, immersi nei dubbi poiché il team di sviluppo di Japan Studio, in realtà, dal 2021 nemmeno esiste più. Intanto, auguri ad Ape Escape per il suo 25esimo anniversario!