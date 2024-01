Anche nel 2024 Baldur's Gate 3 continua a vincere premi

Baldur's Gate 3, l'ormai celebre titolo ha rilanciato il genere dei giochi di ruolo a turni, a quanto pare continua a ottenere encomi.

Basti pensare al prestigioso GOTY ricevuto in occasione dei The Game Award 2023, che poco non è.

Ora, come riportato anche da Wccftech, il New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) ha annunciato i vincitori della tredicesima edizione dei New York Game Awards in una cerimonia dedicata, trasmessa in diretta streaming dallo SVA Theatre, in cui Baldur's Gate 3 è risultato ancora una volta il grande vincitore.

L'eccellente RPG di Larian è riuscito ad aggiudicarsi il premio di Gioco dell'Anno e il premio "Herman Melville" per la migliore sceneggiatura.

Baldur's Gate 3 non è stato però l'unico gioco a portare a casa due premi, visto che anche Alan Wake 2 di Remedy ha vinto il premio "Statue of Liberty" per il miglior mondo di gioco.

Il titolo si è portato a casa anche il premio "Great White Way" per la migliore recitazione grazie a Melanie Liburd nel ruolo della coprotagonista Saga Anderson.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Big Apple Award for Best Game of the Year

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Off Broadway Award for Best Indie Game

Chants of Sennar

Chants of Sennar Herman Melville Award for Best Writing in a Game

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Statue of Liberty Award for Best World

Alan Wake 2

Alan Wake 2 Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Great White Way Award for Best Acting in a Game

Melanie Liburd come Saga Anderson in Alan Wake 2

Melanie Liburd come Saga Anderson in Alan Wake 2 Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game

Asgard’s Wrath 2

Asgard’s Wrath 2 Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder A-Train Award for Best Mobile Game

Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail Freedom Tower Award for Best Remake

Resident Evil 4

Resident Evil 4 Chumley's Speakeasy Award for Best Hidden Gem

Slay the Princess

Slay the Princess NYC GWB Award for Best DLC

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

