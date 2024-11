Anche Neil Newbon di Baldur's Gate 3 vuole Final Fantasy VIII Remake

Neil Newbon è uno degli attori più in vista del momento grazie alla sua interpretazione di Astarion all'interno di Baldur's Gate 3, e in una recente intervista ha svelato di voler interpretare Seifer in un eventuale remake di Final Fantasy VIII.

L'attore ha già raccontato altre volte i suoi desideri relativamente ai videogiochi in cui vorrebbe apparire come performer, tra Fallout, God of War e The Last of Us.

E ora, in una recente intervista (tramite The Gamer), Newbon ha svelato di voler interpretare Seifer di Final Fantasy VIII, magari in un remake.

L'attore ha rivelato che Final Fantasy VIII è il suo capitolo preferito della saga e che Seifer lo affascina per la sua complessità, più di quanto potrebbe fare Squall:

«Quando analizzi il perché sia così aggressivo e prepotente, arrivi al nucleo del personaggio: desidera solo essere amato, rispettato e accettato. È un tema comune, ma seguirne il filo conduttore lo rende molto interessante, perché allora non è più un "villain".»

Relativamente a Seifer, Newbon ha spiegato che è molto affascinato dall'interpretare personaggi moralmente ambigui. «Devi amarli e onorare la loro storia», ha detto nell'intervista, spiegando che Seifer dal suo punto di vista «fa scelte sbagliate per ragioni giuste e, alla fine, è quello che paga il prezzo più alto.»

Riguardo Squall, invece, secondo Newbon non c'è molto margine di interpretazione rispetto a personaggi come Seifer, che è l'archetipo di personaggio che l'attore preferisce in assoluto.

Parlando di Baldur's Gate 3, invece, il 2025 dell'epopea fantasy partirà alla grandissima con un nuovo aggiornamento.