Il mondo dei videogiochi Nintendo ha vissuto un cambiamento significativo con l'arrivo di Mario Kart World, ma non solo per le novità di gameplay.

Dopo diciotto anni di fedele servizio, Samantha Kelly ha lasciato il ruolo di doppiatrice di Principessa Peach, sebbene a suo dire l'addio sia stato deciso dalla stessa Nintendo e senza che le fosse stato comunicato.

Come già si sospettava grazie ai riconoscimenti di Mario Kart World (che trovate su Amazon), la nuova interprete vocale di Peach è ufficialmente Courtney Lin, che proprio nelle scorse ore ha finalmente potuto rivelare pubblicamente il suo coinvolgimento nel progetto attraverso i social media: la doppiatrice interpreterà sia la versione adulta che Baby Peach.

L'attrice ha espresso tutta la sua gratitudine verso Nintendo per la fiducia accordatale in questa sfida professionale (via Nintendo Life):

«Sono eternamente grata a Nintendo per avermi dato fiducia nell'aiutare a portare avanti l'eredità di questa icona»

La consapevolezza del peso di questo incarico traspare chiaramente dalle sue parole, quando sottolinea come «questi personaggi siano molto più grandi di noi stessi».

Un curriculum che promette bene

Il background professionale di Courtney Lin suggerisce una preparazione solida per questo nuovo capitolo della sua carriera: secondo il suo sito web ufficiale, l'attrice ha già prestato la voce a personaggi in serie animate di successo come Monster High e Teenage Mutant Ninja Turtles.

Non manca nemmeno l'esperienza nel mondo dei videogiochi, avendo lavorato su Pokémon Masters EX, guarda caso un'altra produzione legata a una storica IPNintendo.

Questi personaggi sono molto più grandi di noi stessi

Lin ha dimostrato grande rispetto per chi l'ha preceduta, riconoscendo il valore del lavoro svolto da tutte le «Peach che sono venute prima di lei». In particolare, ha espresso ammirazione per quella con cui è cresciuta, riferendosi probabilmente proprio a Samantha Kelly, che ha accompagnato la sua generazione di appassionati videogiocatori.

L'impegno della nuova doppiatrice traspare dalla promessa di dare il massimo «in ogni opportunità» che le verrà offerta. Una sfida tecnica ed emotiva allo stesso tempo: riuscire a far dimenticare ai giocatori la voce precedente, creando al tempo stesso una continuità con il passato.

Recentemente si sono verificati altri cambiamenti significativi nel cast vocale di personaggi storici, tra cui quelli di Donkey Kong e Pauline in Donkey Kong Bananza, mentre Kevin Afghani, la nuova voce di Mario, continua invece il suo percorso iniziato di recente, creando un interessante mix tra continuità e novità nel panorama vocale Nintendo.

Evidentemente Nintendo ha deciso di prepararsi a un nuovo ciclo per i suoi personaggi, a partire da nuovi doppiatori anche per i protagonisti più iconici, come del resto già dimostrato dall'allontanamento del leggendario Charles Martinet.

Oggi tocca alla Principessa Peach e chissà che in futuro non possano arrivare altre clamorose decisioni, magari anche su altri videogiochi storici.