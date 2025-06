Il successo duraturo di Devil May Cry 5, che ha superato i dieci milioni di copie vendute e ha ricevuto una nuova spinta dalle recenti produzioni Netflix, ha riacceso la fiamma della speranza per un potenziale Devil May Cry 6 tra la community e, a quanto pare, anche tra chi ha contribuito a dare vita alla serie (The Gamer).

Il quinto capitolo della saga ha infatti raggiunto il traguardo straordinario di 10 milioni di copie vendute a livello globale. Il risultato assume particolare rilevanza considerando che il gioco è stato lanciato nel marzo 2019, testimoniando una longevità commerciale che pochi titoli riescono a mantenere nel corso degli anni.

E, dopo le richieste della community, ora anche gli interpreti vogliono tornare a lavorare nella serie videoludica.

Johnny Yong Bosch, voce iconica di Nero nei giochi Devil May Cry (e di Dante nell'anime, oltre a ruoli come il Black Ranger in Mighty Morphin Power Rangers e Ichigo Kurosaki in Bleach), si è unito al coro di richieste per un nuovo capitolo.

«È abbastanza questo per far partire DMC6?» ha twittato Bosch in risposta a un articolo di IGN che parlava dell'aumento delle vendite di DMC5 grazie alla serie Netflix.

Ovviamente i fan hanno subito pensato che questo post fosse una sorta di teasing o un'allusione a informazioni privilegiate per l'arrivo di un nuovo videogioco della serie, ma Bosch ha prontamente smentito l'ipotesi rispondendo ai commenti.

Ma non è l'unico attore ad aver lanciato un appello sui social, perché si è anche invocato il ritorno dell'attore Reuben Langdon nel ruolo. Mentre Casey Edwards, compositore della colonna sonora di DMC 5, ha aggiunto scherzosamente: «Sono sicuro che se seguiamo Dan [probabilmente un riferimento a un membro dello staff di Capcom] abbastanza a lungo, alla fine ci farà trapelare qualcosa.»

Ora sarà interessante capire se e quando Capcom vorrà investire nuovamente in un progetto videoludico, per continuare a capitalizzare sulla rinnovata popolarità. La strada per un Devil May Cry 6 potrebbe essere anche più facile del previsto, considerato che Hideki Kamiya ha già detto che tornerebbe in un attimo a lavorare sul franchise.

Ma, intanto, Capcom ha altri giochi a cui pensare: come Resident Evil Requiem, che tra poco sarà anche giocabile.