Amazon Prime GRATIS per un anno: scopri come averlo!

Siete pronti per una sorpresa natalizia da parte di Amazon? Quest'anno, Amazon sta regalando ai suoi utenti un'opportunità eccezionale: un intero anno di abbonamento ad Amazon Prime completamente gratis! Questa promozione è una vera e propria occasione d'oro per godere di tutti i vantaggi di Amazon Prime senza spendere un euro.

I primi 7.000 fortunati che sottoscriveranno il piano annuale di Amazon Prime entro le 13:59 del 6 gennaio 2024, attraverso questo link, potranno ricevere un rimborso sotto forma di buoni promozionali. Se risultate tra i vincitori, riceverete una conferma via email.

Amazon Prime in regalo, come ottenerlo?

I buoni promozionali saranno suddivisi in quattro: tre buoni da 10€ ciascuno, disponibili il 9 e 24 gennaio e l'8 febbraio, e un buono finale da 19,90€ il 23 febbraio. I buoni da 10€ saranno utilizzabili su ordini di almeno 30 euro, mentre il buono da 19,90€ su ordini di almeno 60 euro. Ricordatevi di applicarli durante il processo di pagamento per beneficiare dello sconto.

Oltre ai buoni promozionali, con Amazon Prime godrete di numerosi vantaggi: consegne rapide e gratuite, resi senza costi aggiuntivi, opzioni di pagamento a rate a tasso zero, e l'accesso a servizi di streaming come Amazon Prime Video, Amazon Music, Audible e molto altro.

Per scoprire tutti i dettagli e i termini della promozione, visitate la pagina Amazon dedicata. Ricordate, l'offerta è limitata ai primi 7.000 utenti, quindi affrettatevi a sottoscrivere ad Amazon Prime per non perdere questa fantastica occasione!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

