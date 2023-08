Amazon Gaming Week: 7 monitor gaming da non perdere!

Amazon continua a farsi in quattro per stupirci con sconti mozzafiato in questa speciale edizione della Gaming Week. Avete tempo solo fino al 3 settembre per accaparrarvi i migliori affari su periferiche, gadget di ultima generazione e, ovviamente, i videogiochi più bollenti del momento per ogni piattaforma!

Se state cercando di aggiornare il vostro setup di gioco con un nuovo monitor, siete nel posto giusto. Durante questa settimana speciale, Amazon offre una gamma incredibile di sconti su alcuni dei migliori monitor gaming del momento. Che siate alla ricerca di un modello top di gamma con le ultime tecnologie o di una soluzione più economica ma sempre performante, ci sarà sicuramente qualcosa che farà al caso vostro. In questo articolo, vi presenteremo una selezione di 7 monitor gaming attualmente in offerta su Amazon, passando in rassegna le loro caratteristiche chiave, i punti di forza e le specifiche tecniche, per aiutarvi a fare la scelta migliore in base alle vostre esigenze.

Amazon Gaming Week: 7 monitor gaming in sconto

Philips Evnia 27M1C5500VL

Il monitor Philips Evnia 27M1C5500VL è dotato di un pannello VA da 27" a risoluzione Quad HD (2.560x1.440 pixel), offrendo un contrasto statico eccezionalmente elevato che rende le immagini vivaci e brillanti. L'aspetto più accattivante di questo monitor è forse il suo design curvo, che crea un'esperienza immersiva per l'utente. Questo design ottimizza il comfort visivo e garantisce un'ampia area visuale, migliorando in questo modo l'esperienza di utilizzo sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Uno dei suoi punti di forza più notevoli è la frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, essenziale per un'esperienza di gioco intensa e competitiva. L'input lag ultra-basso e l'assenza di 'screen tearing' rendono questo monitor un partner perfetto per il gaming. La risposta rapida MPRT da 1 ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini nitide e precise che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco.

MSI Optix MAG301CR2

Il monitor gaming MSI Optix MAG301CR2 è un gioiello tecnologico creato per elevare l'esperienza di gioco a nuovi livelli. Con un pannello curvo VA da 30 pollici e una risoluzione WFHD di 2560x1080 pixel, il monitor è progettato per offrire un'immersione in-game senza paragoni. La curvatura dello schermo di 1500R e la tecnologia HDR forniscono una qualità dell'immagine straordinariamente dettagliata e una gamma di colori ampia, trasportandovi direttamente all'interno dell'azione. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la frequenza di aggiornamento di 200Hz, abbinata a un tempo di risposta di 1 ms. Questa combinazione assicura un gioco fluido e senza interruzioni, rendendo il monitor particolarmente adatto per giochi ad alta velocità come sparatutto e simulazioni di corse. Oltre alle prestazioni, il comfort è un'altra priorità. Grazie al suo stand regolabile, potrete personalizzare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione del monitor per un'esperienza di gioco ergonomicamente ottimale.

BenQ Mobiuz EX240N

BenQ Mobiuz EX240N è un monitor gaming da 24 pollici che unisce prestazioni di alta qualità con comodità e funzionalità. Con una risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, offre un gameplay estremamente fluido. La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina problemi come screen tearing e stuttering, garantendo un'esperienza di gioco impeccabile. Una delle caratteristiche distintive del monitor è l'ottimizzazione avanzata dell'immagine attraverso le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ. Queste funzioni migliorano la visibilità e i dettagli dell'immagine, rendendo i giochi più coinvolgenti e dinamici. Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di porte HDMI e DP e offre compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X. Questo lo rende una scelta versatile per qualsiasi piattaforma di gioco.

Samsung Odyssey G5

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 è equipaggiato con un pannello VA curvo da 27 pollici con una risoluzione di 2.560x1.440 pixel, offrendo immagini nitide e dettagliate, e dispone di una velocità di aggiornamento di 144 Hz, garantendo un gameplay fluido e senza sfarfallio. Inoltre, ha un tempo di risposta di 1 ms, che riduce al minimo l'effetto fantasma e permette una risposta rapida ai comandi. Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 supporta anche le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, che sincronizzano il refresh rate del monitor con quella della scheda grafica per ridurre il tearing dell'immagine e offrire un'esperienza di gioco ottimale.

ASUS VP249QGR

ASUS VP249QGR è un monitor gaming da 23,8 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, garantendo angoli di visione ampi di 178 gradi e colori vibranti. Con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT), offre un'esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallii, grazie anche alla tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync). Questo monitor è dotato di numerose funzioni pensate per migliorare l'esperienza di gioco. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) elimina il ghosting e il tearing, fattori che possono compromettere la qualità del gioco. La funzione ASUS Shadow Boost ottimizza la luminosità delle aree scure senza sovraesporre le zone chiare, rendendo più facile vedere i nemici nascosti. Per chi cerca una personalizzazione avanzata, l'hotkey ASUS GamePlus offre opzioni extra pensate per i gamer.

LG 24GN65R

Il monitor LG 24GN65R fa parte della linea UltraGear di LG e vanta un pannello IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1.920x1.080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo garantisce colori vividi e ampi angoli di visione. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il monitor gaming LG 24GN65R minimizza i problemi di microscatti e sfarfallii, assicurando un gioco fluido. Supporta inoltre l'HDR10, offrendo colori più brillanti e dettagli accurati. A livello di connettività, il monitor è equipaggiato con porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e Display Port 1.4.

HP Omen 32c

HP Omen 32c è un monitor gaming dotato di un grande pannello VA da 32 pollici a una risoluzione 2K QHD (2.560x1.440p), offrendo una qualità d'immagine eccezionale, supportata da una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Dal punto di vista estetico, il monitor presenta un design elegante con cornici sottili e un display micro-edge su tre lati. È anche altamente regolabile, permettendo di modificare altezza e inclinazione per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco prolungate. Se lo spazio è una preoccupazione, il piedistallo è rimovibile e il monitor è compatibile con gli attacchi da muro VESA 100 x 100 mm. Uno dei principali punti di forza dell'HP Omen 32c è la sua vasta gamma di opzioni di connettività. Con 2 porte USB SuperSpeed Type-A, un hub USB Type-C, due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un jack audio da 3,5 mm, offre tutto ciò di cui avete bisogno per collegare vari dispositivi. È anche compatibile con le console di ultima generazione come la PS5 e la Xbox Serie X, grazie all'HDMI 2.0 che supporta la risoluzione QHD e un refresh rate di 165Hz.