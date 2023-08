Amazon Gaming Week: 7 giochi per Xbox Series X da acquistare subito

Amazon continua a farsi in quattro per stupirci con sconti mozzafiato in questa speciale edizione della Gaming Week. Avete tempo solo fino al 3 settembre per accaparrarvi i migliori affari su periferiche, gadget di ultima generazione e, ovviamente, i videogiochi più bollenti del momento per ogni piattaforma!

Se siete proprietari di una Xbox Series X o state pensando di diventare uno di loro, questo è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione di giochi senza svuotare il portafoglio. Abbiamo scelto per voi 7 giochi Xbox Series X attualmente in sconto su Amazon di qualità che sicuramente saranno in grado di fornirvi un'esperienza di gioco eccezionale!

Ma c'è di più! Ordinare da Amazon è un vantaggio extra: se siete membri Prime, vi godrete una spedizione ultra-rapida e gratuita.

Amazon Gaming Week: 7 giochi Xbox Series X in sconto

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, pubblicato da Warner Bros Games, vi trasporta in un'avventura emozionante nell'universo di Harry Potter. Questo gioco vi permette di impersonare un studente della famosa scuola di magia di Hogwarts, partecipando a un'infinità di avventure e sfide contro i personaggi del mondo magico creato da J.K. Rowling.

In Hogwarts Legacy, avrete l'opportunità di esplorare le maestose stanze del castello di Hogwarts, partecipare a lezioni di magia affascinanti, interagire con una varietà di personaggi, sia vecchi che nuovi, e perfezionare la vostra abilità nell'arte degli incantesimi. L'ambientazione di Hogwarts Legacy è stata riprodotta meticolosamente e con attenzione ai dettagli, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e autentica.

Dead Space

Il remake di Dead Space è stato completamente ricreato utilizzando il potente e flessibile Frostbite Engine, consentendo al gioco di compiere un notevole passo avanti in termini di qualità e prestazioni. Esplorando i corridoi dell'Ishimura, i giocatori saranno immersi in un'atmosfera densa di nebbie volumetriche, che celano intenzionalmente sia i pavimenti che qualsiasi creatura strisciante nei dintorni, pronta ad attaccare. Questo elemento contribuisce ad aumentare enormemente il senso di tensione, già molto elevato, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente e avvincente.

Far Cry 6 Limited Edition

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Star Wars Jedi Survivor

Star Wars Jedi Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment, punta ad arricchire l'universo di Star Wars con nuove storie, personaggi e mondi, proponendo anche combattimenti entusiasmanti che sono stati molto apprezzati nel precedente capitolo, Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati in Star Wars Jedi Fallen Order. Il protagonista, Cal, è ancora costretto a difendersi dall'Impero, ma, allo stesso tempo, si confronta con l'enorme responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi sopravvissuti nella galassia.

F1 23

F1 23 è l'edizione ufficiale del videogioco del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023, realizzato da Electronic Arts. Questo titolo porta con sé miglioramenti significativi all'esperienza di guida, inclusa l'innovativa modalità di gioco "Braking Point 2", che si ispira alla popolare serie Netflix "Drive to Survive".

Nei panni del pilota Aiden Jackson, i giocatori avranno l'opportunità di competere nelle corse di Formula 1 e sfidare avversari direttamente sulla pista, incluso il compagno di squadra Devon Butler. Un ulteriore livello di strategia è aggiunto dall'introduzione dei flag rossi, mentre la possibilità di configurare la durata della gara al 35% assicura più adrenalina ed emozione durante le corse.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake è una reinterpretazione moderna dell'acclamato gioco del 2005, rielaborato per offrire un'avanzata esperienza di survival horror. Pur mantenendo l'anima del titolo originale, il gioco introduce un gameplay aggiornato, una trama rinnovata e una grafica straordinariamente vivida e ricca di dettagli. Resident Evil 4 Remake si distingue per un notevole incremento della qualità visiva rispetto al gioco originale. Questo è stato possibile grazie all'uso del RE Engine, lo stesso motore grafico che ha lasciato i giocatori a bocca aperta con titoli come Monster Hunter Rise e i remake di Resident Evil 2 e 3.

It Takes Two

Sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, It Takes Two offre un'esperienza multiplayer locale o online, in cui due giocatori devono collaborare per avanzare attraverso una serie di livelli creativi e sfidanti. La storia ruota attorno a Cody e May, una coppia in procinto di divorziare, che vengono trasformati in bambole di legno da una magia e si trovano in un mondo fantastico. Guidati da un libro parlante chiamato "Dr. Hakim", i due devono lavorare insieme per risolvere enigmi e superare ostacoli, scoprendo nel processo importanti lezioni sulla loro relazione.