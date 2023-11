Amazon Games sempre più in crisi, nuovi licenziamenti di massa anche per Twitch

Continua ad allargarsi in maniera considerevole la lista delle aziende che tagliano personale nel mondo dei videogiochi, così come le realtà come Amazon Games che vedono inasprire la propria situazione e ricorrono ad altri licenziamenti di massa per un totale di 180 persone, tra cui persone legate a Twitch.

La divisione che ha lanciato New World tra gli altri (lo trovate... su Amazon) sembra essere sempre più in difficoltà, e non è neanche la prima volta che ne parliamo solo quest'anno.

Già lo scorso aprile Amazon Games aveva fatto un giro di vite importante, con 100 persone allontanate dall'azienda nell'ottica di ristrutturazione dell'organico.

La crisi per Amazon Games sembra continuare perché, come riporta Aftermath, sono state allontanate moltissime altre persone all'interno della divisione giochi.

Precisamente 180 persone sono state licenziate, tra cui l'intero Crown Channel, un canale Twitch supportato da Amazon e il team Game Growth, con l'obiettivo più ampio di riorientare gli sforzi su Prime Gaming.

Dopo la diffusione dell'indiscrezione da parte di fonti a conoscenza della questione è arrivata la conferma di Amazon, che ha fornito una copia della mail interna ricevuta dai dipendenti, in cui viene comunicato il licenziamento di massa ad opera di Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games:

«Abbiamo ascoltato i nostri clienti e sappiamo che offrire giochi gratuiti ogni mese è ciò che desiderano di più, quindi stiamo perfezionando il nostro vantaggio Prime per aumentare la nostra attenzione su questo aspetto. A questi cambiamenti nel nostro approccio aziendale si accompagnano cambiamenti nelle nostre risorse, con la conseguente eliminazione di poco più di 180 ruoli», ha scritto Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, nell’e-mail ai dipendenti.»

«Non è mai bello dire addio ai colleghi», continua Hartmann: «Questa non è una decisione a cui il gruppo dirigente è arrivato rapidamente; è stato il risultato di ampie considerazioni e di una road map per il nostro futuro.»

Continua il periodo a dir poco nero per il settore, paradossalmente mentre proprio la stessa Amazon aveva annunciato un nuovo MMO dedicato a Il Signore degli Anelli.