Amazon: 10 imperdibili prodotti gaming a meno di 5 euro!

Aggiornamento 7 maggio: Rinnovata la selezione di prodotti!

Sappiamo che il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. Dopo avervi proposto la nostra selezione di migliori prodotti gaming a meno di un euro, quest'oggi abbiamo pensato di raccogliere per voi i migliori articoli gaming che potete acquistare a meno di cinque euro.

Nonostante il prezzo molto basso, molti di essi possono entrare tranquillamente di diritto nell'armamentario di un vero gamer, come ad esempio mouse o auricolari, consentendovi di risparmiare tantissimi euro. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i dieci prodotti gaming imperdibili con un prezzo inferiore a cinque euro presenti su Amazon.

Ricordiamo, tuttavia, che i prezzi non comprendono le eventuali spese di spedizione e che alcuni non sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Supporto universale per cuffie

Molto spesso vi trovate a giocare con le vostre cuffie da gaming, soprattutto in orari notturni, ma non sapete dove posizionarle dopo l'utilizzo? Il supporto universale per cuffie di Ashley GAO vi permette di risolvere il problema, grazie ad un pratico gancio che potete posizionare ovunque vogliate per riporre il vostro headset.

» Acquista supporto universale per cuffie a 0,01€

(Costi di spedizione: 1,98€)

Tappetino per mouse universale

Se avete bisogno di un nuovo tappetino per il mouse e avete un budget limitato, questo è l'articolo che fa al caso vostro! Questo tappetino è realizzato in gomma di alta qualità, è resistente e non tossico, mentre la sua superficie piana garantisce una perfetta scorrevolezza al mouse. Le dimensioni sono di 22 x 18 cm e offre un posizionamento preciso con resistenza all'attrito.

» Acquista tappetino per mouse universale a 0,01€

(Costi di spedizione: 1,98€)

Grilletti per smartphone

Se giocate sullo smartphone vi sarete più volte trovati nella condizione di lamentarvi per la mancanza di pulsanti fisici per migliorare il grip e l'esperienza di gioco. Questo grilletti per smartphone in metallo offrono un'elevata resistenza, così da risolvere il problema e godervi il gioco per molto tempo. Sono compatibili sia con terminali Android che iOS e sono particolarmente indicati per gli sparatutto in prima persona o i survival in generale.

» Acquista grilletti per smartphone a 0,99€

(Costi di spedizione: 3€)

Mini mouse ottico

Se preferite la comodità permessa da un mouse ottico di dimensioni contenute, questo è il prodotto che fa per voi! La lunghezza del cavo è di 1,10 metri, dandovi la possibilità di posizionarlo ovunque desideriate senza problemi.

» Acquista mouse ottico a 2,99€

Cuffie Manhattan

Se avete bisogno di cuffie gaming economiche con collegamento tramite jack audio da 3,5mm, questo prodotto di Manhattan fa proprio per voi! Le cuffie sono realizzate con materiali di alta qualità e sono dotate di padiglioni morbidi e confortevoli. Il lungo cavo consente di raggiungere facilmente computer, notebook e altri dispositivi.

» Acquista cuffie Manhattan a 4,95€

(Costi di spedizione: 5,06€)

Copri levette analogiche in silicone

Sicuramente dopo mesi, se non anni, di utilizzo, la copertura in gomma degli stick analogici dei controller risente del passare del tempo, logorandosi se non addirittura lacerandosi. Fortunatamente, è piuttosto semplice ovviare al problema senza dover acquistare un nuovo controller. I copri levelette analogiche Greatangle sono realizzate in silicone morbido, per assicurarvi sia una buona tenuta che comodità e vi permetteranno di tornare a giocare alla grande con il vostro joypad.

» Acquista copri levette analogiche in silicone a 0,01€

(Costi di spedizione: 2,49€)

Microfono Trust

Se avete intenzione di iniziare a fare streaming su Twitch o altre piattaforme simili, vi servirà sicuramente un microfono. Nel caso il vostro budget sia piuttosto ridotto, vi consigliamo senz'ombra di dubbio questo microfono Trust, dotato di jack audio da 3,5 mm e un cavo di 1,8 metri che gli consente di essere collegato praticamente ovunque.

» Acquista microfono Trust a 3,99€(Spedizione gratuita con Amazon Prime)

Pasta termoconduttiva StarTech

Ogni giocatore PC un po' "smanettone" sa che, per mantenere sempre ottimale l'efficienza del sistema di dissipazione del calore del proprio PC, è necessario cambiare dopo un certo periodo la pasta termica, dato che tendo a seccarsi e diminuire le performance. La pasta termoconduttiva StarTech è un composto a base di metallo, contenente ossido di metallo, e, grazie a questo tubetto da 1,5g, potete effettuare da 4 a 6 applicazioni. Assolutamente indispensabile per ogni giocatore PC che si rispetto.

» Acquista pasta termoconduttiva StarTech a 3,99€

(Spedizione gratuita con Amazon Prime)

Bomboletta spray aria compressa Nilox

Dopo la pasta termoconduttiva StarTech, vi proponiamo un altro accessorio indispensabile per la manutenzione del vostro PC, vale a dire la bomboletta spray con aria compressa di Nilox. Grazie ad essa, potete rimuovere rapidamente detriti e polvere da qualsiasi superficie, consentendovi di pulire tastiere e l'interno di case, notebook, e apparecchi digitali senza alcuno sforzo.

» Acquista bomboletta spray aria compressa a 4.99€

(Spedizione gratuita con Amazon Prime)

Tappeto gaming

Come ultimo prodotto, vi presentiamo un accessorio in grado di abbellire la vostra stanza da gaming. Vi consigliamo, infatti, questo tappeto antiscivolo, delle dimensioni di 50 x 80 cm, con una bellissima illustrazione dove viene rappresentato il controller PS4. Il tappeto è morbido e realizzato in flanella di poliestere, ottima anche per la sua resistenza all'usura.

» Acquista tappeto gaming a 2,99€

(Costi di spedizione: 18,99€)