Amazon: 10 imperdibili prodotti gaming a meno di 1 euro!

Sappiamo che il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. Tra questi ultimi, abbiamo pensato di raccogliere per voi i migliori articoli gaming che potete acquistare a meno di un euro.

Nonostante il prezzo davvero irrisorio, molti di essi possono entrare tranquillamente di diritto nell’armamentario di un vero gamer, come ad esempio mouse o auricolari, consentendovi di risparmiare tantissimi euro. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i dieci prodotti gaming imperdibili con un prezzo inferiore a un euro presenti su Amazon.

Ricordiamo, tuttavia, che i prezzi non comprendono le eventuali spese di spedizione e che molti non sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Mouse gaming ottico a LED

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di questo piccolo mouse gaming ottico a LED. Il dispositivo, che si collega al vostro computer tramite la consueta porta USB, offre un design ergonomico e un’impugnatura comoda. Il sensore a bordo assicura una precisione sino a 8.000 DPI, mentre durante il funzionamento è possibile intravedere una piacevole luce rossa.

» Acquista mouse gaming ottico a LED a soli 0,01€

(Costi di spedizione: 4€)

Auricolare di ricambio con clip per PS4

Avete rotto o perso il vostro auricolare originale per PS4 e ne state cercando uno nuovo? Questo auricolare di ricambio Triamisue è quello che fa al caso vostro, così da continuare a parlare con i vostri amici e compagni di squadra durante le partite online. Il dispositivo ha un microfono incorporato con supporto alle live chat con un comodo interruttore per l’accensione e una clip per fissare la posizione.

» Acquista auricolare di ricambio con clip per PS4 a 0,01€

(Costi di spedizione: 5,99€)



Tappetino per mouse universale

Se avete bisogno di un nuovo tappetino per il mouse e avete un budget limitato, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Questo tappetino è realizzato in gomma di alta qualità, è resistente e non tossico, mentre la sua superficie piana garantisce una perfetta scorrevolezza al mouse. Le dimensioni sono di 22 x 18 cm e offre un posizionamento preciso con resistenza all’attrito.

» Acquista tappetino per mouse universale a 0,81€

(Costi di spedizione: 2,99€)



Mouse gaming ottico wireless

Se preferite la comodità permessa da un mouse ottico wireless, questo è il prodotto che fa per voi! Grazie al trasmettitore wireless USB fornito in dotazione avrete un raggio d’azione di ben 8 metri, mentre il design ergonomico del mouse consente di ridurre l’affaticamento muscolare.

» Acquista mouse ottico wireless a 0,01€

(Costi di spedizione: 5,99€)



Grilletti per smartphone

Se giocate sullo smartphone vi sarete più volte trovati nella condizione di lamentarvi per la mancanza di pulsanti fisici per migliorare il grip e l’esperienza di gioco. I grilletti per smartphone Ba30ITllylelly, realizzati in materiale ABS di alta qualità, offrono un’elevata resistenza, così da risolvere il problema e godervi il gioco per molto tempo. Sono compatibili sia con terminali Android che iOS e sono particolarmente indicati per gli sparatutto in prima persona o i survival in generale.

» Acquista grilletti per smartphone a 0,59€

(Costi di spedizione: 1,59€)



Copri levette analogiche in silicone

Sicuramente dopo mesi, se non anni, di utilizzo, la copertura in gomma degli stick analogici dei controller risente del passare del tempo, logorandosi se non addirittura lacerandosi. Fortunatamente, è piuttosto semplice ovviare al problema senza dover acquistare un nuovo controller. I copri levelette analogiche Ashley GAO sono realizzate in silicone morbido, per assicurarvi sia una buona tenuta che comodità e vi permetteranno di tornare a giocare alla grande con il vostro joypad.

» Acquista copri levette analogiche in silicone a 0,79€

(Costi di spedizione: 1,98€)



Auricolari in-Ear RODMA

Se desiderate degli auricolari economici, magari da collegare al controller per giocare in tranquillità ed immergervi all’interno dei vostri titoli, gli auricolari in-Ear RODMA fanno proprio per voi! Gli auricolari in-Ear RODMA sono dotato di altoparlanti integrati ad alte prestazioni per espandere la gamma di frequenze e, grazie all’impiego del comune jack audio da 3,5mm, possono essere utilizzati con molteplici dispositivi.

» Acquista auricolari in-ear RODMA a 0,70€

(Costi di spedizione: 6,99€)



Supporto universale per cuffie

Molto spesso vi trovate a giocare con le vostre cuffie da gaming, soprattutto in orari notturni, ma non sapete dove posizionarle dopo l’utilizzo? Il supporto universale per cuffie di LoveOlvido vi permette di risolvere il problema, grazie ad un pratico gancio che potete posizionare ovunque vogliate per riporre il vostro headset.

» Acquista supporto universale per cuffie a 0,01€

(Costi di spedizione: 1,99€)



Hub USB a quattro porte

Le porte USB non sono mai abbastanza, soprattutto direttamente sulla scrivania, e questo hub USB a quattro porte di Ba30DEllylelly è lo strumento ideale per aumentare il numero di dispositivi che potete collegare direttamente senza alcuno sforzo. Sull’hub sono presenti quattro porte USB 2.0 con interruttore indipendente, così da scollegare e ricollegare gli accessori desiderati senza necessariamente rimuovere il filo.

» Acquista hub USB a quattro porte a 0,79€

(Costi di spedizione: 3,99€)



Scheda di rete wireless USB

Come ultimo prodotto, vi presentiamo la schede di rete wireless USB di Triamisu, accessorio particolarmente utile per collegare il vostro desktop o notebook alle reti Wifi 802.11n, nel caso il vostro dispositivo sia provvisto solo di un adattatore Ethernet.

» Acquista scheda di rete wireless USB a 0,01€

(Costi di spedizione: 4,99€)