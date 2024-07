Altra versione fisica in arrivo: tocca a Shadows of the Damned

L'edizione rimasterizzata di Shadows of the Damned torna a mostrarsi e lo fa questa volta in una sfavillante versione fisica.

L'edizione Hella Remastered permetterà di riscoprire questo eccentrico action game nato dalla collaborazione tra Shinji Mikami e Suda51, ossia i creatori di Resident Evil e No More Heroes (di cui trovate il terzo capitolo su Amazon).

Ora, dopo aver scoperto la data di uscita ufficiale, è arrivato anche il momento di scoprire questa nuova edizione retail nuovamente a cura di Limited Run Games.

L'annuncio è avvenuto pochissime ore fa, sui canali social ufficiali di LRG, per la gioia di tutti i collezionisti incalliti.

«Preparatevi a una storia di rock, amore e un po' di uccisioni di demoni», si legge nel post di Limited Run.

E ancora: «Shadows of the Damned: Hella Remastered uscirà in versione fisica per PS5! I preordini partiranno venerdì prossimo, 2 agosto!»

Shadows of the Damned: Hella Remastered sarà ufficialmente disponibile dal 31 ottobre 2024, ossia il giorno di Halloween.

La descrizione ufficiale recita:

Un viaggio "on the road" scatenato, deviato e lurido come un sogno febbrile, pieno di amore e odio. Unisciti al rozzo Garcia Hotspur e al suo compare ossuto, Johnson, mentre attraversano le profondità dell'inferno per salvare Paula, la ragazza di Garcia rapita da Fleming, il Signore degli Inferi. Lascia scatenare il rock 'n' roll della tua anima nel cuore di questo luogo infernale.

Tra le novità previste per questa Hella Remastered troviamo il supporto alla risoluzione in 4K e il New Game+, oltre ad alcuni costumi extra che potrete scegliere di fare equipaggiare a Garcia, ossia il protagonista.

L'uscita è stata confermata per console PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC via Steam.

Ricordiamo che il gioco è stato annunciato a sorpresa durante lo scorso anno in un evento organizzato dalla stessa Grasshopper.