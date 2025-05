Concord farà storia per una serie di motivi, tra cui il fatto che alcune copie del gioco vengono vendute a svariate migliaia di € ancora oggi.

Il fallimentare videogioco multiplayer di PlayStation è stato un caso, e nel disastro totale che ne è scaturito c'è se non altro una buona notizia.

Qualcuno ha infatti messo all'asta una copia commemorativa di Concord su una piattaforma di aste di beneficienza e sta raccogliendo già molti soldi (tramite VGC).

Nel momento in cui scrivo, infatti, l'asta ospitata su ShopGoodWill è arrivata alla cifra di $2526 con 34 offerte.

La targa commemorativa, realizzata per celebrare il "Worldwide Concord Launch" del 23 agosto 2024, include l'artwork originale del gioco, un disco e la designazione "Founding Freegunner, Northstar Crew" accanto al nome della sviluppatrice Chelsea Grace.

Rimane avvolto nel mistero il percorso che ha portato questo oggetto dal team di sviluppo fino allo scaffale di Goodwill: potrebbe essere stato donato volontariamente dalla stessa Grace, non essere mai stato consegnato alla destinataria originale, o essere giunto al negozio di beneficenza attraverso altre circostanze non specificate.

L'asta è gestita dalla filiale Goodwill della regione Olympics e Rainier, che copre le aree di Tacoma e Longview nello stato di Washington - non lontano da Bellevue, dove aveva sede lo studio Firewalk. Questo dettaglio geografico suggerisce una possibile connessione diretta tra l'oggetto e la sua provenienza dal vicino studio di sviluppo.

Considerato che il titolo uscito su PlayStation 5 è stato tolto dal commercio, e non è possibile neanche giocarci in digitale, questo oggetto è letteralmente un oggetto unico da collezione per chiama questo tipo di memorabilia.

Se non altro la sfortunata vita di Firewalk e di Concord hanno creato qualcosa di buono, oltre a portare Sony a bloccare definitivamente molti altri progetti di live service che potevano finire davvero male.