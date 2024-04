Alien torna nel mondo dei videogiochi: annunciato un nuovo horror

Videogiochi come Alien Isolation hanno lasciato i fan con un vuoto incolmabile in termini di videogiochi horror coinvolgenti e ben fatti, e per questo l'annuncio di Alien: Rogue Incursion potrebbe essere interessante.

Alien: Rogue Incursion è un videogioco d'azione horror in realtà virtuale sviluppato e pubblicato da Survios.

Advertisement

Questo nuovissimo gioco di realtà virtuale horror d'azione per giocatore singolo presenta una storia originale che circonda completamente i giocatori nei terrori dell'universo alieno.

Progettato dai fan di Alien per i fan di Alien, Survios apporta la propria esperienza nella realizzazione di questo gioco di realtà virtuale tecnicamente avanzato e spaventosamente coinvolgente.

Quanto coinvolgente? Potete scoprirlo dal trailer qui sotto:

«Buon Alien Day! Lo sviluppatore Survios e 20th Century Games festeggiano annunciando ufficialmente Alien: Rogue Incursion, un nuovo gioco VR d'azione horror per giocatore singolo che ti avvicina agli Xenomorfi come non lo sei mai stato. Arriverà su PlayStation VR2, Steam VR e Meta Quest 3 durante le festività.»

Ci vorrà ancora un po' per vederlo, ma sembra un progetto davvero interessante in grado di dare ai fan dello xenomorfo un videogioco in cui urlare nello spazio più remoto (e nessuno potrà sentirli urlare).

Alien Isolation 2 è infatti un progetto che non esiste, se non nella mente dei fan che sperano di poter assistere al suo annuncio da un momento all'altro. Nel frattempo se lo creano da soli, come spesso capita in questi casi.

Alien: Rogue Incursion potrebbe in effetti vivere della luce riflessa di Alien Isolation, che i fan amano alla follia e su cui mettono le mani in ogni occasione, cercando anche di migliorarlo nonostante gli anni che sono passati dalla sua uscita.

Se volete entrare nel mondo della realtà virtuale per l'occasione, su Amazon trovate PlayStation VR 2 al miglior prezzo ancora per un po'.