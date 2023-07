Alien Isolation 2 non esce? I fan se lo creano da soli

Alien Isolation è certamente uno dei migliori titoli dedicati alla saga horror sci-fi, tanto che da anni i fan chiedono a gran voce un sequel.

Il gioco sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA (che trovate su Amazon) ha preceduto l'acquisizione da parte della Casa di Topolino della 20th Century Fox, che detiene i diritti del franchise.

Advertisement

Considerando l'uscita del recente Aliens Dark Descent, che abbiamo recensito su queste stesse pagine), l'interesse verso gli xenomorfi è ancora discretamente alto.

Ora, dopo che di recente sono emerse voci secondo le quali Disney sarebbe nelle fasi iniziali della realizzazione di Alien Isolation 2, qualcuno ha deciso di portarsi avanti col lavoro.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un nuovo concept trailer di TeaserPlay ci dà un'idea di come potrebbe essere il sequel.

Il trailer mostra ambientazioni fredde, buie e metalliche come quelle del primo gioco, ma con una nuova estetica forte della potenza dell'Unreal Engine 5.

Quando il personaggio principale si insinua nei corridoi, viene accolto dal temibile Alien, che sembra più grande e più agguerrito del suo predecessore.

Purtroppo, però, rimarchiamo che si tratta solo di un video concettuale e non di un gioco vero e proprio, visto che di un eventuale Alien Isolation 2 al momento non se ne sa nulla. Ad ogni modo, come si dice in questi casi, la speranza è l'ultima a morire.

Ad ogni modo ricordiamo che i giocatori fan della serie potranno comunque attendere Aliens Fireteam, promettente sparatutto in terza persona a squadre di Cold Iron Studios che uscirà quest'estate per console e PC e che metterà i giocatori nei panni dei Colonial Marines incaricati di mettere la parola fine un pericolo alieno che minaccia di sterminare mondi interi.

Se volete saperne di più sul primo Alien Isolation, recuperate anche la recensione della versione Nintendo Switch.