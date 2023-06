Alien Isolation 2 potrebbe uscire davvero

Alien Isolation è uno dei migliori titoli su licenza dedicati alla saga sci-fi, nonché un titolo horror realmente terrificante.

L'uscita del gioco sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA nel 2014 (che trovate su Amazon) ha preceduto l'acquisizione da parte della Casa di Topolino della 20th Century Fox, che detiene i diritti del franchise.

Considerando che la IP di Alien è ancora ben vista dagli sviluppatori (vista anche l'uscita recente di Aliens Dark Descent, che abbiamo recensito su queste stesse pagine), non sorprende che si voglia continuare a spremerla.

Secondo quanto riferito anche da WeGotThisCovered, Disney sarebbe nelle fasi iniziali della realizzazione di Alien Isolation 2.

Secondo Small Screen, una fonte affidabile è venuta a conoscenza dell'esistenza del progetto e le candidature sono al momento ancora in fase di revisione.

Questo significa che la continuazione della storia di Amanda Ripley non è ancora uscita dalla fase concettuale, così come non è chiaro su quali piattaforme potrebbe uscire il gioco (immaginiamo console current-gen e PC).

Il presunto insider afferma inoltre che Alien Isolation è solo una delle numerose proprietà prese in considerazione per un sequel, con una prima bozza della storia attualmente in lavorazione, sebbene non è chiaro chi si occuperà dello sviluppo del gioco vero e proprio.

Inoltre, al momento in cui scriviamo non è assolutamente ufficiale il fatto che Disney abbia effettivamente contattato qualcuno per sviluppare il sequel. Staremo a vedere quindi se le voci verranno confermate nelle prossime settimane, sebbene l'idea di mettere le mani sul sequel di Isolation è esaltante.

Ricordiamo ad ogni modo che i giocatori fan del franchise potranno comunque attendere Aliens: Fireteam, lo sparatutto in terza persona a squadre di Cold Iron Studios che uscirà quest'estate per console e PC e che metterà i giocatori nei panni dei Colonial Marines incaricati di sradicare un pericolo alieno che minaccia di decimare mondi lontani.