Mentre molti sviluppatori abbandonano i loro giochi dopo il lancio per concentrarsi sui progetti successivi, Larian Studios continua a sorprendere la comunità di Baldur's Gate 3 con un approccio completamente diverso.

Nonostante la Patch 8 fosse stata presentata come l'ultimo grande aggiornamento del celebre RPG, lo studio belga ha rivelato di voler ampliare ulteriormente il toolkit ufficiale per il modding, dimostrando un impegno che va ben oltre le aspettative del mercato videoludico.

Questa decisione, annunciata durante l'aggiornamento per il secondo anniversario del gioco, rappresenta una mossa che conferma la passione di Larian per la sua community, nonostante stia già lavorando a un nuovo progetto inedito (via PC Gamer).

Il fenomeno del modding di Baldur's Gate 3 (trovate diversi gadget a tema su Amazon) ha raggiunto dimensioni impressionanti, spingendo Larian a riconsiderare i propri piani originali: la community ha letteralmente «alzato l'asticella con ogni mod», come ha dichiarato lo studio, creando contenuti che spaziano dalle acconciature personalizzate ultra-dettagliate alle innumerevoli variazioni cromatiche dei costumi.

Questa esplosione creativa ha convinto i sviluppatori che il potenziale del gioco è ancora largamente inesplorato, ma il nuovo toolkit in lavorazione dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti i fan.

La scena del modding ha dimostrato una capacità di innovazione che ha colto di sorpresa persino gli sviluppatori originali: in soli due giorni dal debutto del kit ufficiale, alcuni modder sono riusciti a sbloccare la modalità sviluppatore, rivelando un editor di livelli nascosto che apriva possibilità precedentemente inaccessibili.

L'espansione del toolkit ufficiale potrebbe aprire dunque scenari fino ad ora impensabili per i giocatori comuni: mentre i dettagli specifici delle nuove funzionalità rimangono ancora segreti, con Larian che promette maggiori informazioni "presto", le aspettative della community sono alle stelle.

L'idea di poter creare destinazioni personalizzate per appuntamenti con personaggi come Karlach o sviluppare intere campagne originali rappresenta un sogno che potrebbe presto diventare realtà, sebbene ovviamente dobbiamo invitarvi a volare basso con la fantasia.

Staremo a vedere cosa aspettarci dalle prossime mod ufficiali e quando sarà effettivamente disponibile il nuovo strumento: nel frattempo, Larian sta lavorando al suo prossimo videogioco che, a quanto pare, sarà decisamente «folle».