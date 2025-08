Il mese di agosto è decisamente interessante per gli utenti PlayStation Plus, grazie ai 3 nuovi giochi gratis proposti per questo mese: da questo momento potete già iniziare a riscattarli, se iscritti al servizio in abbonamento.

Ricordiamo infatti che dovrete avere un account iscritto almeno al piano Essential (trovate gift card apposite su Amazon): ovviamente, se avete a disposizione abbonamenti Extra o Premium, potrete ugualmente approfittare di questa occasione.

Nella tripletta di agosto 2025 ci sono giochi per tutti i gusti, anche se ce n'è uno in particolare che attirerà la vostra attenzione: di seguito trovate la lista completa.

PlayStation Plus: giochi gratis di agosto 2025

Impossibile non rimanere subito conquistati dalla presenza di Lies of P, il sorprendente soulslike di Neowiz che da adesso potrete provare gratuitamente e senza alcun cossto aggiuntivo.

Una produzione che ha saputo imporsi nel mercato videoludico e che recentemente si è aggiornata con l'ambizioso DLC Overture, naturalmente non incluso all'interno di PlayStation Plus ma che potreste voler prendere in considerazione, dopo aver provato l'esperienza completa.

A completare il pacchetto di offerte ci pensano DayZ, il famoso gioco di sopravvivenza online con 60 giocatori collegati in contemporanea, e My Hero One's Justice 2, il picchiaduro pensato per chi ama del celebre anime e manga My Hero Academia.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential sono riscattabili a partire da adesso: basterà seguire direttamente i link che abbiamo allegato in elenco, accedere con il vostro account iscritto al servizio in abbonamento e procedere con il riscatto.

Come sempre, segnliamo che tutti i giochi resteranno disponibili per il download anche dopo l'attuale mese in corso, con l'unico requisito di continuare a essere iscritti al servizio in abbonamento.

Dovrete però affrettarvi e riscattare questa tripletta entro l'1 settembre 2025, che come ogni primo martedì del mese sarà la data indicata per l'arrivo di nuovi titoli gratuiti.