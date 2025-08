Il mondo dei videogiochi sta osservando con crescente preoccupazione una delle controversie più accese degli ultimi mesi: la questione delle Game-Key Cards per Nintendo Switch 2.

Queste cartucce fisiche, che dovrebbero contenere i giochi completi secondo la tradizione Nintendo, richiedono invece download aggiuntivi per funzionare, scatenando un'ondata di critiche da parte dei consumatori.

I cosiddetti "giochi fisici digitali" non sono riusciti a conquistare buona parte della community, che ha manifestato in più occasioni il proprio disappunto per la scelta di sviluppatori di terze parti di adottare questo tipo di cartucce.

Mentre Nintendo mantiene il silenzio sulla questione e non ha ancora annunciato soluzioni concrete, emerge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta: GoNintendo segnala infatti un report del sito cinese Uanalyze su Macronix, l'azienda che ha collaborato con Nintendo per la produzione delle cartucce del primo Switch e che continua questa partnership anche per la nuova console.

Secondo quanto emerso, potrebbero essere in arrivo modifiche significative alla capacità di archiviazione delle cartucce: il report rivela che Macronix «utilizzerà sia NAND MLC interne che 3D NAND esterne per soddisfare diversi requisiti di capacità» per le cartucce Switch.

Sebbene il documento faccia riferimento specifico al modello originale, è ragionevole pensare che Switch 2 non solo sia inclusa in questi piani, ma rappresenti probabilmente l'obiettivo principale dell'iniziativa.

Le informazioni disponibili lasciano spazio a diverse interpretazioni riguardo alla direzione che Nintendo potrebbe prendere. Da un lato, l'azienda potrebbe optare per cartucce più piccole e economiche, riducendo i costi di produzione ma mantenendo la necessità di download supplementari. Dall'altro, si profila la possibilità di cartucce con capacità maggiori, in grado di contenere giochi più voluminosi senza compromessi.

Al momento, tutte le informazioni circolanti rimangono nel campo delle speculazioni e dovrebbero essere considerate con le dovute precauzioni del caso.

Tuttavia, la partnership continuativa tra Nintendo e Macronix rappresenta un elemento concreto su cui basare speranze di miglioramenti futuri: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Di sicuro possiamo confermarvi che Nintendo non sta ignorando i vostri feedback sulle Game-Key Cards: l'azienda sta infatti lanciando sondaggi per comprendere l'interesse degli utenti. Proprio nelle scorse ore il sondaggio è stato reso disponibile negli Stati Uniti, dopo che era stato reso disponibile in Giappone: è plausibile immaginare che anche per l'Europa sia in arrivo un'iniziativa simile.