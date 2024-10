Silent Hill 2 Remake vola nelle recensioni

Il caso di Silent Hill 2 remake è uno di quelli che raramente capitano: annunciato da una Konami inizialmente impacciata, che affermò di averlo affidato a Bloober Team più che altro per l'insistenza della software house, e promosso via via con video che avevano lasciato tiepido più di qualcuno, il ritorno dell'horror della compagnia giapponese si è rivelato sontuoso, come ha sottolineato Domenico nella nostra video recensione.

La sua altissima valutazione – 9.4/10 assegnato da un appassionato che ama visceralmente Silent Hill 2 penso dica tutto quello che serve sapere su questa operazione di rifacimento – è in ottima compagnia, dal momento che contrariamente a qualsiasi previsione Silent Hill 2 ha ricevuto un'ottima accoglienza dalla critica.

Al momento, secondo l'aggregatore Metacritic, il gioco conta su una media voto globale di 87/100, basata su 55 recensioni arrivate per la versione PS5 (la stessa che anche noi abbiamo testato). Pareri quindi decisamente positivi, con agli estremi il 100/100 di IGN Japan e il 60/100 di GRYOnline.pl.

Il ritorno dell'horror vola anche secondo l'aggregatore OpenCritic, che in questo caso riporta una media di 88/100 basata sulle 35 recensioni registrate.

Tra i nomi più noti, la testata britannica Eurogamer ha assegnato 5/5 stelle, il sito specializzato Push Square e il gigante GameSpot 90/100, mentre IGN ha dato una valutazione di 80/100.

Dalle nostre parti, al 9.4/10 della nostra testata si affiancano valutazioni della critica specializzata come il 9/10 del nostro sito gemello Tom's Hardware, ma anche l'8.5/10 di Multiplayer e il 9.5/10 di IGN Italia.

Insomma, sembra proprio che, al di là delle sfumature dei voti, Silent Hill 2 Remake sia riuscito a mettere tutti d'accordo e questo potrebbe essere un ottimo segnale non solo per i fan della saga horror, ma anche per chi ha a cuore i grandi franchise dormienti di Konami – a partire da Metal Gear Solid Delta, sperando che possa replicare i risultati di SH 2.

L'uscita dell'horror è attesa per l'8 ottobre su PC e PS5.