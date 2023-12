Alan Wake gratis su Epic Games Store, ma a una condizione

Sembra proprio che i giocatori che decideranno di comprare Alan Wake 2 via Epic Games Store avranno una sorpresa davvero niente male.

Chiunque metterà mano al gioco, acquistabile su Epic Games Store per meno di 27 dollari, potrà infatti scaricare gratis il primo Alan Wake Remastered (che trovate in versione fisica su Amazon a prezzo davvero basso).

Come riportato anche su TheGamer, Epic sta attualmente regalando il remaster del gioco originale, ma solo se si acquisita il più recente Alan Wake 2.

Ciò significa che potrete recuperare la prima avventura a Bright Falls che ha portato agli eventi dello scrittore maledetto, prima di tuffarvi nel sequel senza alcun costo aggiuntivo.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

In questo premiato thriller d'azione cinematografico, il tormentato autore Alan Wake si lancia alla disperata ricerca della moglie scomparsa, Alice. Alan Wake Remastered offre un'esperienza completa, con il gioco principale e le sue due espansioni - The Signal e The Writer - in una nuova splendida grafica 4K.

Il vero svantaggio di questa offerta è che è disponibile solo per coloro che desiderano giocare entrambi gli episodi del viaggio di Alan Wake su PC.

Per chi gioca su altre piattaforme, invece, l'offerta non è purtroppo valida. Ad ogni modo, se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo link con il vostro account personale Epic.

Ricordiamo anche che a partire dalle 17 di oggi, 20 dicembre, Epic Games Store rilascerà il suo secondo gioco gratuito per le festività natalizie. Fino ad allora, potete ancora scaricare Destiny 2 gratis: trovate il link per il download a questo indirizzo.

Restando in tema, dopo il recente annuncio, Alan Wake 2 si è aggiornato con una patch piena di novità e l'atteso New Game Plus: ecco tutte le novità.

Infine, se volete saperne di più sull'ultima avventura di Alan, recuperate anche la nostra recensione.