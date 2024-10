Alan Wake 2 si aggiorna gratis per il suo primo anniversario

Remedy Entertainment ha deciso di celebrare il primo anniversario di Alan Wake 2 con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti e miglioramenti.

Disponibile dal 22 ottobre, l'aggiornamento del gioco (che trovate su Amazon in versione fisica) introduce l'inversione degli assi X e Y per i controlli e il supporto al gyro aiming su PlayStation 5 grazie al controller DualSense.

Il feedback aptico è stato migliorato per armi e oggetti curativi, offrendo una maggiore immersione.

Come riportato sul sito ufficiale, uno dei cambiamenti più attesi riguarda l'aggiunta di un menu di assistenza, pensato per rendere l'esperienza di gioco più accessibile a un'ampia gamma di giocatori.

Le nuove opzioni includono invulnerabilità, munizioni infinite e la possibilità di eliminare i nemici con un solo colpo, offrendo ai giocatori la possibilità di personalizzare il livello di difficoltà secondo le proprie esigenze.

In termini di contenuti, l'aggiornamento introduce nuove sfide e modalità di gioco per mantenere l'esperienza coinvolgente.

Remedy ha promesso ulteriori dettagli su questi nuovi elementi, ma l'obiettivo è chiaramente quello di mantenere alta l'attenzione dei fan e arricchire ulteriormente l'universo narrativo di Alan Wake.

Per i fan, questo aggiornamento rappresenta un'ulteriore occasione per esplorare il mondo oscuro e misterioso di Alan Wake, mentre i nuovi giocatori avranno a disposizione strumenti per avvicinarsi al gioco in modo più accessibile e personalizzato.

Remedy si dimostra ancora una volta attenta alle richieste della community, offrendo un supporto costante a uno dei titoli più iconici del proprio catalogo.

L’annuncio di questo aggiornamento arriva inoltre in un momento particolarmente significativo per il gioco: difatti, dopo il leak, è arrivata la conferma da Remedy della data di uscita per il prossimo DLC di Alan Wake 2, ovvero The Lake House.

Un DLC che, tra le varie cose, promette di essere davvero struggente, come rivelato da Petri Alanko, storico compositore legato a Remedy e al franchise di Alan Wake.