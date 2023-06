Final Fantasy XVI avrà il New Game+ e sarà "hardcore"

Final Fantasy XVI sta arrivando e, tra i dubbi di tutti i giocatori, ce n'è uno che è stato sciolto di recente: ci sarà un New Game+.

La prossima settimana la sedicesima fantasia finale sarà assolutamente protagonista, e potete farne ancora parte prenotandolo su Amazon al miglior prezzo.

Una settimana che i giocatori hanno già anticipato con la demo, spolpandola in ogni suo dettaglio e trovando la loro cosa preferita.

Per non parlare dell'inevitabile day one rotto, per cui anche Square Enix è scesa in campo prendendo provvedimenti con chi condivide contenuti di Final Fantasy XVI in anticipo.

Ma è sempre Square Enix a rivelare alcune informazioni relative al titolo, precisamente a cosa succede una volta che i giocatori lo porteranno a termine (tramite VG247).

Il publisher ha tenuto uno streaming speciale in vista del lancio, nel quale sono state svelate alcune cose. Tra queste c'è la modalità New Game+ chiamata "Final Fantasy Mode", che aumenta la difficoltà, e non solo.

In Final Fantasy mode i nemici sono molto più forti, ma sarà possibile arrivare fino al livello 100 del personaggio, inoltre sarà possibile creare la Ultima Weapon per avere una maggiore forza d'attacco.

In questa modalità non si inizia da zero, perché i possedimenti del personaggio, le abilità e la progressione di livello vengono trasferiti dalla partita precedente, come in ogni modalità New Game+ classica.

Con la sua attitudine più orientata all'azione rispetto agli altri episodi della saga, Final Fantasy XVI darà probabilmente anche soddisfazioni agli amanti dei combattimenti impegnativi.

Un'attitudine che è stata possibile anche grazie a Kingdom Hearts, il cui team ha contribuito allo sviluppo del titolo.

In ogni caso l'impatto di questo titolo sarà importante, per un motivo o per un altro. Per qualcuno è addirittura un videogioco che ha cambiato la vita.