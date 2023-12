Alan Wake 2, il New Game+ aggiungerà un nuovo finale (e arriva tra pochissimo)

I The Game Awards 2023 sono stati l'occasione per celebrare anche Alan Wake 2, tra i tanti protagonisti del 2023 dei videogiochi, e Remedy ha colto l'occasione per togliere il velo sulla data di uscita e i contenuti del New Game+, che arriverà tra pochissimo.

La modalità era stata già introdotta con un post sibillino qualche giorno fa, ma senza ulteriori informazioni e lasciando i giocatori nel mistero (che si addice al mondo di Alan Wake 2, se non altro).

L'evento di Geoff Keighley andato in onda la scorsa notte, in cui Remedy ha detto abbondantemente la sua, ci ha dato la possibilità di sapere la data di uscita del New Game+, insieme a numerose informazioni molto interessanti.

Alan Wake 2 aggiungerà il New Game+ a partire dall'11 dicembre, quindi il tempo di smaltire il weekend, ma a quanto pare non sarà semplicemente una "nuova partita".

Nuovi dettagli arrivano dal sito di Remedy, dove la modalità di gioco è stata illustrata nel dettaglio.

"The Final Draft", ovvero l'ultima bozza, viene descritto come un "motivo convincente" per tornare di nuovo nel mondo dello scrittore maledetto.

Rigiocando l'avventura sarà possibile svelare un un nuovo finale per la di Alan Wake. Inoltre, ci sarà nuova lore da scoprire sotto forma di alcuni nuovi video e pagine di manoscritti che sono stati aggiunti all'esperienza New Game+, insieme ad altre sottili aggiunte.

I giocatori manterranno tutte le armi, i ciondoli e i potenziamenti dei personaggi guadagnati durante la loro prima partita, tutti bonus molto utili per affrontare il nuovo livello di difficoltà Incubo.

Se volete recuperare tutti i premi dei The Game Awards 2023, in cui Alan Wake 2 ha brillato, qui trovate tutta la lista completa dei vincitori.