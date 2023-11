Alan Wake 2, ecco come sarebbe se fosse un film anni '80

Con la serie di Alan Wake abbiamo visto Remedy mettere in scena molte delle suggestioni delle opere creative di genere di vari medium, tra cui anche gli horror e i thriller di varie epoche fa, ma come sarebbe la storia dello scrittore maledetto se fosse un film dark fantasy degli anni '80?

Una domanda che nessuno si è fatto ma che forse abbiamo inconsciamente pensato da quando Alan Wake è apparso per la prima volta nel mondo dei videogiochi (per poi tornare nella versione rimasterizzata che trovate su Amazon).

Advertisement

Ma, come spesso accade in questi casi, curiosità di questo tipo ce le possono togliere le intelligenze artificiali come Midjourney che, nelle mani di qualcuno di abbastanza eclettico, può creare degli scenari affascinanti.

Specialmente nelle mani di AI Robotson, content creator su YouTube che si è divertito in molte occasione a rielaborare proprietà intellettuali con la potente Midjourney. Come con Baldur's Gate 3, che ha trasformato in un fantasy gotico degli anni '80.

E se Alan Wake fosse protagonista di un film d'avventura fantasy, con tinte dark, prodotto in quel decennio?

Ecco il risultato:

AI Robotson ha fatto in realtà un unico lavoro riunendo Alan Wake 1 e Alan Wake 2 e, nel complesso, è divertente da vedere.ù

Come per ogni creazione di Midjourney ci sono delle cose che non ci convincono molto, ma alcune still sembrano effettivamente una rielaborazione efficace di Alan Wake con l'estetica e la fotografia tipica di film e serie TV degli anni '80.

Tra il vintage di Stranger Things e Piccoli Brividi, con un pizzico di X-Files e molte suggestioni in stile Braveheart.

Una di quelle cose che potremmo vedere di sfuggita in una delle televisioni di Alan Wake 2, anche se non raggiunge minimamente i picchi di alcuni momenti, come "quel" momento che ora potete rivivere quando volete.

E sarebbe curioso vedere invece suggestioni del genere applicate nella serie TV di Alan Wake, progetto annunciato lo scorso anno ma ancora in segreto nei meandri di AMC.