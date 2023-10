Al via i pronostici sui giochi gratis PlayStation Plus di novembre

Tra qualche giorno, il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium si aggiornerà coi titoli di novembre, ancora ignori.

Il catalogo in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) offre un numero notevole di giochi ogni mese, con regolarità.

A ottobre PS Plus Extra vi ha proposto ben 11 giochi, mentre su Premium sono disponibili 4 classici.

Il totale è dunque di 15 nuovi giochi gratis su PlayStation Plus, oltre al fatto che i giocatori americani hanno beneficiato di un titolo extra aggiuntivo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, non manca molto per scoprire la line-up di PlayStation Plus di novembre e i fan sono convinti che i giochi proposti non saranno affatto male.

Nel subreddit r/PlayStationPlus, ogni mese viene organizzato un "torneo di pronostici" in cui gli iscritti tentano di prevedere le novità in arrivo.

Le previsioni di questo mese includono Spyro Reignited Trilogy, Need For Speed Unbound, PowerWash Simulator, The Order: 1886, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Forspoken, Marvel's Midnight Suns e Tunic.

Non è un segreto che i fan desiderino anche che God of War Ragnarok e The Last of Us Part II approdino sulla piattaforma, ma al momento non vi è nulla di certo.

Condivideremo la lista ufficiale quando sarà disponibile, a metà della prossima settimana, quindi restate in zona.

Non dimenticatevi inoltre che PS Plus Premium non offre più soltanto giochi in omaggio: a partire da questo momento potete infatti godervi un ampio catalogo di film gratis.

Vedremo se il catalogo del prossimo mese di novembre ci riserverà in ogni caso sorprese interessanti, visto che alcune notizie sembravano suggerire l'imminente arrivo di The Last of Us Part II, che troppo male non sarebbe.

Infine, da qualche giorno la community ha scoperto che ci sono 7 giochi gratis che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus proprio a partire dal prossimo novembre.