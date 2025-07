Il mondo della musica ha perso una delle sue figure più iconiche con la scomparsa di Ozzy Osbourne, il leggendario frontman dei Black Sabbath, morto all'età di 76 anni.

La sua morte è arrivata appena due settimane e mezzo dopo l'ultimo concerto della band, tenutosi il 5 luglio a Birmingham, dove l'artista si era esibito seduto su un trono a causa del morbo di Parkinson in fase avanzata.

Ma oltre al suo straordinario impatto musicale che ha attraversato decenni e che non può ovviamente essere messo in discussione in alcun modo, Ozzy Osbourne ha lasciato un'impronta anche nel mondo dei videogiochi, con poche apparizioni ma decisamente memorabili.

Come ci ricorda Kotaku, la sua avventura videoludica più significativa ha preso forma in Guitar Hero: World Tour, dove non si è limitato a prestare semplicemente il suo nome e le sue fattezze al progetto: Osbourne ha partecipato attivamente al processo di sviluppo, sottoponendosi alle sessioni di motion capture nonostante la sua confessata estraneità al mondo tecnologico.

«Ho dovuto indossare questa tuta nera con tutte queste piccole cose simili a palline da ping-pong attaccate ovunque», raccontava in un'intervista ad ABC News, descrivendo un'esperienza che inizialmente lo aveva lasciato perplesso.

Il Prince of Darkness si è trovato così a danzare e muoversi come se fosse sul palco, ricreando digitalmente quella presenza scenica che aveva reso famoso in tutto il mondo.

«Non so davvero come funzioni, ma ne ho visto un'anteprima. È davvero interessante. L'immagine di me stesso, vorrei avere l'energia che ha. La grafica è davvero, davvero buona»

Dichiarazioni che probabilmente descrivono più di mille parole la curiosità di Ozzy Osbourne e la sua voglia di mettersi in gioco — in questo caso, anche in formato digitale.

L'eredità digitale del Principe delle Tenebre

In Guitar Hero: World Tour, Osbourne appariva come personaggio giocabile insieme al suo chitarrista Zakk Wylde, accompagnato da due dei suoi brani più celebri: "Crazy Train" e "Mr. Crowley" ma i giocatori erano però liberi di far cantare al suo avatar tutte le canzoni presenti nella tracklist, creando momenti surreali ma allo stesso tempo molto divertenti.

Ma ovviamente non dobbiamo dimenticare neanche la seconda e ultima incursione videoludica di Osbourne, grazie alla sua apparizione in Brütal Legend, in cui interpretava il Guardiano del Metal.

In questo caso non si trattava di un personaggio giocabile, ma la sua apparizione è stata ancora così iconica da essere ricordata con particolare nostalgia da chi ha potuto provare l'interessante ibrido tra action e strategico a marchio Electronic Arts (potete recuperarlo sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, disponibile su Amazon).

Nel ruolo di mercante e narratore, il cantante guidava il protagonista Eddie — interpretato da Jack Black — attraverso lezioni di storia del mondo musicale del gioco, con quella che secondo molti fan è stata una delle dizioni più chiare mai registrate dalla star.

La sua carriera videoludica non è stata per ovvi motivi tra le più longeve, ma la sua voglia di mettersi in gioco con esperienze nuove hanno dato un tocco in più a questi videogiochi, che dopo la sua scomparsa stanno venendo ricordati dai fan del Prince of Darkness con molta nostalgia.

E oggi, a poche ore dalla sua scomparsa, abbiamo voluto ricordarlo così, riportandovi alla luce i suoi piccoli ma significativi contributi al mondo videoludico.