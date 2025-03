Addio alla mappa di GTA 6 in GTA 5

La battaglia tra creatività fan made e diritti d'autore ha colpito ancora: un ambizioso progetto di modding che ricreava la mappa del futuro Grand Theft Auto 6 all'interno di GTA 5 è stato bruscamente interrotto dopo l'intervento legale di Take-Two Interactive, proprietaria di Rockstar Games.

Il modder, noto come 'Dark Space', aveva realizzato una versione esplorabile di quello che potrebbe essere il mondo di gioco del prossimo capitolo della serie (il precedente lo trovate su Amazon), basandosi su coordinate trapelate e immagini ufficiali del trailer, attirando l'attenzione di migliaia di appassionati impazienti di esplorare in anteprima le ambientazioni del titolo in uscita questo autunno.

Tutto è iniziato a gennaio, quando il lavoro di Dark Space è diventato virale tra i fan affamati di informazioni su GTA 6. La mod gratuita aveva conquistato rapidamente popolarità su YouTube, dove il creatore mostrava filmati di gameplay della sua ricreazione.

La situazione è precipitata la scorsa settimana, quando Dark Space ha ricevuto una notifica di violazione del copyright da parte di Take-Two, mettendo a rischio l'esistenza stessa del suo canale YouTube, che in caso di strike multipli potrebbe essere definitivamente chiuso.

In risposta preventiva, il modder ha rimosso tutti i link di download della sua creazione, nonostante non gli fosse stato esplicitamente richiesto da Take-Two.

In un video di risposta pubblicato sul suo canale, Dark Space ha criticato l'azienda, suggerendo che l'intervento fosse dovuto alla sua ricostruzione probabilmente troppo accurata della mappa di GTA 6.

Mentre i fan attendono con impazienza l'uscita di GTA 6, e del Trailer 2, prevista per il prossimo autunno su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il dibattito sul confine tra creatività della community e protezione della proprietà intellettuale continua a sollevare interrogativi nel mondo dei videogiochi, specialmente quando si tratta di titoli di enorme rilevanza commerciale come la serie Grand Theft Auto.