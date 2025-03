GTA 6, ci risiamo: i fan puntano al 1° aprile per il Trailer 2

Ancora rumor sul secondo trailer di GTA 6. Questa volta, i fan del gioco sono entusiasti all’idea che il tanto atteso video possa arrivare il 1° aprile, ma non si tratta di uno scherzo.

Il primo trailer del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) è stato rilasciato a dicembre 2023, accompagnato da una finestra di lancio prevista per il 2025, con l’uscita del gioco fissata per la fine di quest’anno, a meno di ritardi.

Eppure, dopo oltre un anno, i fan continuano a chiedersi quando arriverà finalmente il secondo trailer. Ora, però, alcuni degli utenti più esperti e rispettati della community hanno riferito di aver ricevuto informazioni che supportano l’idea che il secondo trailer sarà rilasciato nei primi giorni di aprile.

«Non scherziamo, alcuni dei creatori più affidabili hanno parlato di una ‘soffiata credibile’ che confermerebbe l’arrivo del trailer a inizio aprile», ha scritto l’utente LFCameron7 su Reddit.

Mentre alcuni si fanno beffe della situazione, altri suggeriscono che la mossa di Rockstar Games sarebbe perfetta per il Pesce d'Aprile: «Sarebbe esilarante se lo facessero proprio il 1° aprile», afferma TheOtherOtherLuke.

Tuttavia, la maggior parte degli appassionati sa che, fino a quando non ci saranno conferme ufficiali, è meglio prendere queste voci con le solite pinze. Il trailer potrebbe anche essere infatti rilasciato in maniera improvvisa, come accaduto in passato per Rockstar Games, quindi occhio.

Del resto, l'hype verso il prossimo GTA è così alto che la sua uscita genererà un terremoto vero e proprio nell'industria.

Nel mentre, avete letto che Take-Two Interactive ha avviato una battaglia contro il mercato nero degli asset virtuali di GTA Online, concentrando l'attenzione sul discusso sito PlayerAuctions?

Ma non solo: Xbox potrebbe diventare il modo più economico per giocare a GTA 6, secondo un analista del settore, dando così un boost al marchio targato Microsoft.